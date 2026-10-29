به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالحمید حرمتی با اشاره به روند تدوین این سند اظهار کرد: اساسنامه جدیدی که با مشارکت فعال و هم‌اندیشی نمایندگان تشکل‌های ملی گردشگری و از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نهایی و ابلاغ شده، بی‌شک یکی از بهترین و پخته‌ترین اساسنامه‌های صنفی است که نکات مثبت، مترقی و راهگشای بسیار خوبی در آن برای صیانت از حقوق فعالان این حوزه و پویایی بیشتر تشکل‌ها پیش‌بینی شده است.

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل‌داران استان خوزستان با تأکید بر اینکه تطبیق اساسنامه با این الگوی نوین به نفع منافع بلندمدت صنعت هتلداری است، از تمامی اعضا و فعالان صنعت هتلداری استان خوزستان دعوت کرد تا با حضور پرشور و حداکثری در مجمع عمومی فوق‌العاده روز ۲۰ آبان‌ماه، ضمن همراهی با سیاست‌های قانون‌مند وزارتخانه، در مسیر نظام‌مند شدن و تقویت جایگاه تشکل‌های حرفه‌ای استان گامی استوار بردارند.

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