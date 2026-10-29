۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۵

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان:*

اساسنامه جدید، یکی از مترقی‌ترین سندهای صنفی است/ استقبال خوزستان از تطبیق ساختار با الگوهای نوین گردشگری

اساسنامه جدید، یکی از مترقی‌ترین سندهای صنفی است/ استقبال خوزستان از تطبیق ساختار با الگوهای نوین گردشگری

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل‌داران استان خوزستان ضمن اعلام خبر برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این تشکل در ۲۰ آبان‌ماه، از تدوین و ابلاغ اساسنامه جدید تقدیر کرد و آن را گامی بزرگ در راستای اعتلای جایگاه صنف هتلداری دانست.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالحمید حرمتی با اشاره به روند تدوین این سند اظهار کرد: اساسنامه جدیدی که با مشارکت فعال و هم‌اندیشی نمایندگان تشکل‌های ملی گردشگری و از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نهایی و ابلاغ شده، بی‌شک یکی از بهترین و پخته‌ترین اساسنامه‌های صنفی است که نکات مثبت، مترقی و راهگشای بسیار خوبی در آن برای صیانت از حقوق فعالان این حوزه و پویایی بیشتر تشکل‌ها پیش‌بینی شده است. 

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل‌داران استان خوزستان با تأکید بر اینکه تطبیق اساسنامه با این الگوی نوین به نفع منافع بلندمدت صنعت هتلداری است، از تمامی اعضا و فعالان صنعت هتلداری استان خوزستان دعوت کرد تا با حضور پرشور و حداکثری در مجمع عمومی فوق‌العاده روز ۲۰ آبان‌ماه، ضمن همراهی با سیاست‌های قانون‌مند وزارتخانه، در مسیر نظام‌مند شدن و تقویت جایگاه تشکل‌های حرفه‌ای استان گامی استوار بردارند.

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کد خبر 1405080700505
لیلا سادات حسینی
دبیر مرضیه امیری

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