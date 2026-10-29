به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع تجاری، نمایشگاهی و کارگاهی شهرداری قزوین با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری گفت: این مجوزها با هدف معرفی فرصت‌های آماده سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری فراهم شده‌اند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با سهولت بیشتری وارد این حوزه شوند.

استاندار قزوین در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان افزود: پس از ثبت جهانی الموت، میزان ورود گردشگران به استان افزایش یافته و این موضوع ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی و خدمات گردشگری را دوچندان کرده است.

نوذری تصریح کرد: توسعه گردشگری بدون فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب اقامتی امکان‌پذیر نیست و باید هم‌زمان با معرفی جاذبه‌های استان، برای افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران برنامه‌ریزی شود.

او اظهار کرد: در جریان برنامه‌های مرتبط با یونسکو، موضوع احداث سه هتل پنج‌ستاره در استان مطرح شده و تحقق این هدف با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دنبال می‌شود.

نوذری با بیان اینکه قزوین بهشت سرمایه‌گذاری ایران است، تأکید کرد: مدیریت استان از حضور سرمایه‌گذاران در طرح‌های گردشگری حمایت می‌کند و توسعه این بخش را فرصتی برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌داند و شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید با تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، زمینه اجرای پروژه‌های اقامتی و گردشگری را فراهم کنند.

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