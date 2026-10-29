به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در ادامه روند پایش میدانی پرونده ثبت‌جهانی ماسوله، ارزیاب ایکوموس، روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ١۴٠۵، عازم منطقه گیلوندرود شد تا ابعاد دیگری از پیشینه صنعتی و فناوری‌های کهن منطقه را در ارتباط با شبکه سازه‌های حرارتی و صنعت فلزگری ماسوله بررسی کند.

در جریان این بازدید، ارزیاب ایکوموس با حضور در محوطه باستانی مالمون، از نزدیک با شواهد باستان‌شناختی فلزگری کهن آشنا شد. طی این بازدید میدانی، علی‌اکبر وحدتی، کاوشگر محوطه، توضیحات تخصصی پیرامون نحوه عملکرد کوره‌های ذوب سنگ‌آهن کشف‌شده، چرخه تولید و سازوکار دقیق استحصال و فراوری آهن در این محوطه باستانی را به ارزیاب ارائه داد.

منطقه گیلوندرود و محوطه‌های پیرامون آن به عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی در شناخت زنجیره اقتصادی، صنعتی و سکونتگاهی ماسوله محسوب می‌شوند که مستندات به‌دست‌آمده از آن‌ها، نقش به‌سزایی در تبیین ارزش‌های برجسته جهانی و ابعاد تکنولوژیک فرهنگ و صنعت آن منطقه دارد.

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