پیوند میراث ملموس و ناملموس برای انتقال هویت فرهنگی هرمزگان به نسل آینده

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌اندیشی، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با اعضای انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان با هدف بررسی راهکارهای حفاظت و معرفی میراث فرهنگی ناملموس کمتر شناخته‌شده استان برگزار شد.

حسین شهابی سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در این نشست با اشاره به ضرورت توجه به میراث ناملموس در معرض خطر هرمزگان گفت: زبان‌ها و گویش‌های بومی، دانش‌ها و مهارت‌های سنتی و بخشی از شیوه‌های زندگی گذشتگان، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی استان هستند که برای حفظ و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده باید برنامه‌های مؤثر و مستمری اجرا شود.

او از پیشنهاد برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی با محوریت میراث ناملموس در معرض خطر استان خبر داد و افزود: زبان‌های کرشی، خلوصی و کمزاری و همچنین دانش و مهارت سنتی ساخت جهله میناب، از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند در قالب این برنامه‌ها معرفی و مستندنگاری شوند.

شهابی عنوان کرد: در نظر داریم این نشست‌ها و برنامه‌های فرهنگی را در اماکن تاریخی هرمزگان، برگزار کنیم تا در کنار معرفی آثار و بناهای تاریخی، میراث ناملموس استان نیز به مخاطبان معرفی شود.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان افزود: این رویکرد می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با داشته‌های فرهنگی هرمزگان و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده را فراهم کند.

در این نشست، راهکارهای همکاری با انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان برای شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

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