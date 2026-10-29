به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، روز پنج‌شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست با رؤسای جامعه هتلداران و تشکل‌ حرفه‌ای واحدهای اقامتی و پذیرایی بین‌راهی و سفره‌خانه‌های سنتی استان، با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: تشکل‌های حرفه‌ای از ظرفیت‌های مهم حوزه گردشگری هستند و تعامل و همکاری آن‌ها با اداره‌کل می‌تواند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی بهتر و معرفی مؤثرتر توانمندی‌های گردشگری استان باشد.

او با اشاره به نمایشگاه‌های پیش‌رو افزود: حضور در نمایشگاه‌های گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های متنوع هرمزگان است. از این‌رو، لازم است با برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت فعال تشکل‌های حرفه‌ای، زمینه حضور مؤثر استان در این رویدادها فراهم شود.

محمدی همچنین با تأکید بر ضرورت پیگیری امور تشکل‌های حرفه‌ای بیان کرد: برگزاری مجامع عمومی سالیانه در موعد مقرر، به تقویت ساختار تشکل‌ها و افزایش مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند و لازم است این موضوع با همکاری و هماهنگی تشکل‌های مربوطه پیگیری شود.

در این نشست، رؤسای جامعه هتلداران و تشکل‌ حرفه‌ای واحدهای اقامتی و پذیرایی بین‌راهی و سفره‌خانه‌های سنتی نیز درباره مسائل و دغدغه‌های حوزه فعالیت خود، برنامه‌ریزی برای نمایشگاه‌های پیش‌رو و روند برگزاری مجامع عمومی سالیانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

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