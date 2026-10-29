دیدار هیئت دیوان محاسبات ایران با رئیس مجلس ملی ویتنام در حاشیه اجلاس هانوی

هیئت دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، به همراه رؤسا و نمایندگان عالی‌رتبه نهادهای عالی حسابرسی کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس بین‌المللی «دیوان‌های محاسبات در جهان در حال تحول»، با ترن تانه مان، رئیس مجلس ملی ویتنام، در هانوی دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، جایگاه نهادهای عالی حسابرسی در ارتقای کیفیت حکمرانی، صیانت از منابع عمومی و پیشگیری از تخلفات مورد بحث قرار گرفت.

این دیدار در ساختمان مجلس ملی ویتنام و در حاشیه اجلاس بین‌المللی هانوی برگزار شد. هیئت ایرانی در این نشست با حضور مهدی کیایی، رئیس مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، و پیمان ماهور گیلانی، مدیرکل پاسخگویی و نظارت عمومی این نهاد، شرکت کرد.

ترن تانه مان، رئیس مجلس ملی ویتنام، با تأکید بر جایگاه قانونی نهادهای عالی حسابرسی، بر ضرورت تداوم نوسازی ساختاری و توسعه حرفه‌ای این نهادها تأکید کرد. وی اظهار داشت که دستاورد نهایی حسابرسی باید در بهبود نظام حکمرانی، افزایش کارایی استفاده از منابع عمومی، پیشگیری زودهنگام از تخلفات و تقویت اعتماد عمومی نمود پیدا کند.

در ادامه این دیدار، گزارشی از محورهای اصلی و مباحث مطرح‌شده در اجلاس بین‌المللی «دیوان‌های محاسبات در جهان در حال تحول» ارائه شد و موضوعات مرتبط با نقش نهادهای عالی حسابرسی در پاسخ‌گویی عمومی و بهبود مدیریت منابع دولتی مورد توجه قرار گرفت.

در پایان، رؤسا و اعضای هیئت‌های شرکت‌کننده از ساختمان مجلس ملی ویتنام و بخش‌های موزه و مرکز اسناد این نهاد بازدید کردند.

همچنین، هیئت ایرانی به همراه سایر رؤسا و اعضای هیئت‌های شرکت‌کننده در اجلاس، در نشستی جداگانه با شهردار هانوی دیدار و گفت‌وگو کرد.

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