۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴

دیدار هیئت دیوان محاسبات ایران با رئیس مجلس ملی ویتنام در حاشیه اجلاس هانوی

دیدار هیئت دیوان محاسبات ایران با رئیس مجلس ملی ویتنام در حاشیه اجلاس هانوی

رئیس مجلس ملی ویتنام بر نقش نهادهای عالی حسابرسی در اصلاح حکمرانی، ارتقای بهره‌وری منابع عمومی و پیشگیری از تخلفات تأکید کرد.

هیئت دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، به همراه رؤسا و نمایندگان عالی‌رتبه نهادهای عالی حسابرسی کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس بین‌المللی «دیوان‌های محاسبات در جهان در حال تحول»، با ترن تانه مان، رئیس مجلس ملی ویتنام، در هانوی دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، جایگاه نهادهای عالی حسابرسی در ارتقای کیفیت حکمرانی، صیانت از منابع عمومی و پیشگیری از تخلفات مورد بحث قرار گرفت.

این دیدار در ساختمان مجلس ملی ویتنام و در حاشیه اجلاس بین‌المللی هانوی برگزار شد. هیئت ایرانی در این نشست با حضور مهدی کیایی، رئیس مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، و پیمان ماهور گیلانی، مدیرکل پاسخگویی و نظارت عمومی این نهاد، شرکت کرد.

ترن تانه مان، رئیس مجلس ملی ویتنام، با تأکید بر جایگاه قانونی نهادهای عالی حسابرسی، بر ضرورت تداوم نوسازی ساختاری و توسعه حرفه‌ای این نهادها تأکید کرد. وی اظهار داشت که دستاورد نهایی حسابرسی باید در بهبود نظام حکمرانی، افزایش کارایی استفاده از منابع عمومی، پیشگیری زودهنگام از تخلفات و تقویت اعتماد عمومی نمود پیدا کند.

در ادامه این دیدار، گزارشی از محورهای اصلی و مباحث مطرح‌شده در اجلاس بین‌المللی «دیوان‌های محاسبات در جهان در حال تحول» ارائه شد و موضوعات مرتبط با نقش نهادهای عالی حسابرسی در پاسخ‌گویی عمومی و بهبود مدیریت منابع دولتی مورد توجه قرار گرفت.

در پایان، رؤسا و اعضای هیئت‌های شرکت‌کننده از ساختمان مجلس ملی ویتنام و بخش‌های موزه و مرکز اسناد این نهاد بازدید کردند.

دیدار هیئت دیوان محاسبات ایران با رئیس مجلس ملی ویتنام در حاشیه اجلاس هانوی

همچنین، هیئت ایرانی به همراه سایر رؤسا و اعضای هیئت‌های شرکت‌کننده در اجلاس، در نشستی جداگانه با شهردار هانوی دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار هیئت دیوان محاسبات ایران با رئیس مجلس ملی ویتنام در حاشیه اجلاس هانوی

دیدار هیئت دیوان محاسبات ایران با رئیس مجلس ملی ویتنام در حاشیه اجلاس هانوی

دیدار هیئت دیوان محاسبات ایران با رئیس مجلس ملی ویتنام در حاشیه اجلاس هانوی

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کد خبر 1405080700514
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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