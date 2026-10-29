به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این پویش در ششم و هفتم آبان‌ماه با هدف پیشگیری از آسیب‌های ناشی از تجمع آب و انسداد مسیرهای دفع آب باران، ارتقای آگاهی عمومی درباره ضرورت نگهداری و حفاظت از بناهای تاریخی و تقویت مشارکت اجتماعی در صیانت از میراث معماری شهر یزد برگزار می‌شود.

در این برنامه، دانشجویان دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه علم و هنر نیز با هدف آموزش عملی اصول حفاظت از بناهای تاریخی و ترویج فرهنگ مشارکت در نگهداری از بافت تاریخی همکاری دارند.

در روز نخست این پویش، عملیات پایش و پاکسازی پشت‌بام‌ها و ناودان‌های مسجد جامع یزد، بازار چهارسوق شاهی، خانه شکوهی، مدارس کمالیه و شهاب‌الدین طراز و همچنین مسجد و حسینیه شاه ابوالقاسم و مسجد تشکری انجام شد.

این پویش در روز دوم نیز با ادامه عملیات پایش و پاکسازی بناهای تاریخی، در راستای کاهش خطر آسیب‌های ناشی از بارش‌های فصلی، افزایش آمادگی بناها و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفاظت از میراث ارزشمند شهر تاریخی یزد ادامه خواهد یافت.

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