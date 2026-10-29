به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ آیت احمدی روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سفر به کردستان و دیدار با فرماندهی انتظامی استان، حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی را مسئولیتی ملی دانست و اظهار کرد: میراث‌فرهنگی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کشور است و صیانت از این سرمایه ارزشمند، همکاری و تعامل موثر همه دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.



فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور افزود: حفاری‌های غیرمجاز علاوه بر آسیب به آثار و محوطه‌های باستانی، موجب از بین رفتن اطلاعات و شواهد ارزشمند تاریخی می‌شود و قاچاق اشیای تاریخی نیز بخشی از سرمایه‌های فرهنگی کشور را در معرض خروج غیرقانونی قرار می‌دهد.



او با اشاره به اهمیت همکاری با مجموعه انتظامی عنوان کرد: تبادل اطلاعات، شناسایی مناطق در معرض تهدید و پیگیری قانونی تخلفات، از جمله اقدامات مهم در پیشگیری از جرایم حوزه میراث‌فرهنگی است.



احمدی با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک با فرماندهی انتظامی استان کردستان یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و عملیاتی دستگاه‌های مسئول و تقویت اقدامات پیشگیرانه، می‌تواند در حفاظت از محوطه‌های تاریخی و مقابله با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی نقش موثری داشته باشد.



او همچنین مشارکت مردم و افزایش آگاهی عمومی را از عوامل مهم در حفاظت از میراث‌فرهنگی دانست و بیان کرد: صیانت از آثار تاریخی نیازمند مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و حفاظتی است.

انتهای پیام/