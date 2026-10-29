به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ آیت احمدی روز پنج‌شنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید از موزه باستان‌شناسی، عمارت آصف (خانه کُرد)، عمارت خسروآباد، خانه حبیبی سنندج و مخازن اموال فرهنگی، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان کردستان، از بخش‌های مختلف این مجموعه‌ها دیدن کرد و در جریان وضعیت حفاظت از آثار و بناهای تاریخی و ظرفیت‌های موجود برای معرفی جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری سنندج قرار گرفت.



فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به اهمیت صیانت از میراث‌فرهنگی، حفاظت از آثار تاریخی و اموال فرهنگی را از اولویت‌های ماموریتی این یگان دانست و بر ضرورت مراقبت مستمر و تقویت اقدامات حفاظتی برای پاسداری از این سرمایه‌های ارزشمند تاکید کرد.



موزه باستان‌شناسی سنندج، عمارت آصف (خانه کرد) و عمارت خسروآباد از جمله آثار شاخص تاریخی و فرهنگی این شهر هستند که بخشی از پیشینه تاریخی، معماری و هویت فرهنگی استان کردستان را به نمایش می‌گذارند.



در پی تهاجم نظامی به کشور در اسفندماه ۱۴۰۴ و تداوم آن در فروردین‌ماه سال‌جاری، بخش قابل‌توجهی از هسته مرکزی و بافت تاریخی سنندج، از جمله این سه بنای تاریخی و شماری دیگر از بناهای ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهر، در معرض تهدید قرار گرفتند.



حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی سنندج، علاوه بر پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی منطقه، در حفظ سرمایه‌های ملی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و انتقال میراث ارزشمند گذشتگان به نسل‌های آینده نقش بسزایی دارد.

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