به گزارش خبرنگار میراث آریا، پوران غندالی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس، با اشاره به فعالیت هنرمندان در بیش از ۵۰ رشته صنایع‌دستی، پردیس را یکی از قطب‌های صنایع‌دستی استان تهران معرفی کرد و گفت: صنایع‌دستی چوب با پیشینه‌ای بیش از ۵۰ سال، از رشته‌های بومی و شاخص این شهرستان است.

غندالی همچنین به برنامه‌های حمایتی از هنرمندان، از جمله ارائه تسهیلات کم‌بهره، برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تخصصی و حضور هنرمندان در رویدادهای ملی، استانی و بین‌المللی اشاره کرد. وی بیمه هنرمندان، افزایش تسهیلات حمایتی و ایجاد بازارچه دائمی و زنده صنایع‌دستی را از مطالبات مهم این حوزه برشمرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی پردیس در ادامه، بر ضرورت آشنایی نسل جوان با هنرهای سنتی از طریق آموزش در مدارس، برگزاری تورهای کارگاه‌گردی و دوره‌های آموزشی رایگان با حمایت اداره‌کل استان تأکید کرد و توسعه این برنامه‌ها را در حفظ و انتقال میراث هنری به نسل‌های آینده مؤثر دانست.

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