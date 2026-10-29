به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز پنج‌شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت مستندسازی پیشینه صنعتی استان هرمزگان اظهار کرد: تدوین این پرونده با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس و سازمان مردم‌نهاد مشق آفرینش در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در همین راستا، نشست پیگیری تدوین پرونده با حضو مدیرعامل شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس، قائم‌مقام مدیرعامل و نماینده سازمان مردم‌نهاد مشق آفرینش و مشاور اجرایی طرح، در شهرک صنعتی شماره ۲ بندرعباس برگزار شد.

او با اشاره به پیشینه فعالیت این مجموعه و پیوند آن با صنعت صیادی و فرآوری آبزیان بیان کرد: شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس از ظرفیت‌های قابل‌توجه برای بررسی و مستندسازی ارزش‌های میراث صنعتی برخوردار است و تدوین پرونده آن، زمینه شناخت دقیق‌تر ابعاد تاریخی، فنی و اجتماعی این مجموعه را فراهم می‌کند.

شهابی با تأکید بر اهمیت مفهوم میراث صنعتی زنده، افزود: استمرار فعالیت تولیدی، تحولات فناوری و انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف، از موضوعاتی است که در بررسی ارزش‌های میراثی این مجموعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان مستندسازی اسناد تاریخی، شناسایی ماشین‌آلات و تجهیزات قدیمی و ثبت مهارت‌ها و تجربه‌های کارکنان را از محورهای اصلی تدوین پرونده برشمرد و گفت: تاریخ شفاهی پیشکسوتان، مدیران و کارکنان ادوار مختلف می‌تواند در بازشناسی سیر تحول شرکت و حفظ دانش فنی و تجربه‌های انباشته‌شده در این مجموعه نقش مؤثری داشته باشد.

او بر استفاده از ظرفیت مرکز اسناد و مرکز تاریخ شفاهی استان برای گردآوری مدارک، ضبط مصاحبه‌ها و مستندنگاری تاریخ فعالیت شرکت تأکید کرد.

در ادامه حبیب نصیری، مدیرعامل شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس، با اعلام آمادگی برای همکاری در تدوین پرونده و مستندسازی تجهیزات و اسناد تاریخی، پیشینه شرکت را بخشی از تاریخ صنعت فرآوری آبزیان و هویت دریایی بندرعباس دانست.

او با اشاره به نقش صیادان، کارکنان، متخصصان و مدیران در شکل‌گیری و تداوم فعالیت این مجموعه، بر ضرورت ثبت و ماندگارسازی تجربه نسل‌های مختلف و معرفی شایسته پیشینه صنعتی شرکت تأکید کرد.

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