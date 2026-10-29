به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان پنجشنبه ۷ آبان، در جریان این بازدید توضیحاتی درباره وضعیت مخزن امن، زیرساخت‌های حفاظتی، آثار تاریخی استان و روند اجرای پروژه موزه ارائه داد و موضوع تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این مجموعه مورد بحث قرار گرفت.

محمدرضا اکبری با اشاره به اینکه موزه منطقه‌ای غرب و مخزن امن موزه از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور به شمار می‌رود، گفت: تاکنون حدود ۱۴۲ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.

او با اشاره به اینکه این فضا به سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های حفاظتی مدرن مجهز شده است، افزود: با توجه به حساسیت آثار تاریخی و ضرورت حفاظت از آن‌ها، شرایط نگهداری استاندارد و فضاهای امن برای اشیا تاریخی تعبیه شده است.

اکبری با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی در مخزن امن موزه، اظهار کرد: نگهداری و سامان‌دهی مجموعه‌ غنی از آثار تاریخی استان همدان از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است.

‌او اضافه کرد: انتقال بخشی از آثار در معرض آسیب به فضای مخزن، با هدف حفاظت بهتر از آن‌ها و جلوگیری از قرار گرفتن در معرض باد، باران و عوامل فرسایشی پیش‌تر انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بر ارزش تاریخی و فرهنگی برخی از این آثار تاکید کرد و افزود: نگهداری نامناسب و پراکندگی آثار می‌تواند زمینه‌ساز آسیب و از بین رفتن تدریجی آن‌ها شود، ازاین‌رو، ایجاد فضای مناسب برای حفاظت و نگهداری اصولی آثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اکبری با اشاره به ضرورت تامین اعتبار برای تکمیل موزه و برخورداری پروژه از ردیف اعتباری ملی، بر ضرورت پیگیری برای تخصیص منابع مالی و فراهم کردن زمینه ادامه عملیات اجرایی تاکید کرد.

او بهره‌برداری از موزه منطقه‌ای غرب کشور را زمینه‌ساز افتخارآفرینی برای استان همدان و دستاوردی مهم در حوزه حفاظت و معرفی میراث تاریخی دانستند.

اکبری با اشاره به محدودیت منابع مالی و دشواری تامین اعتبار از مسیرهای موجود، بر ضرورت ارائه راهکاری عملیاتی، متناسب با شرایط اعتباری و قابل پیگیری برای تکمیل پروژه تاکید کرد.

او در پایان یادآور شد: موزه منطقه‌ای غرب کشور از طرح‌های مهم فرهنگی و تاریخی استان همدان به شمار می‌رود و تکمیل و راه‌اندازی آن می‌تواند زمینه سامان‌دهی، حفاظت و معرفی شایسته‌تر آثار تاریخی و فرهنگی را فراهم کند.

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