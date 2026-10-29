به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهرام شیروانی پنجشنبه ۷ آبان در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان همدان، بر اهمیت از حمایت‌های قانونی و مالیاتی از تأسیسات گردشگری و فعالان صنایع‌دستی تاکید کرد.

نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران افزود: در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، موضوع معافیت‌های مالیاتی این بخش مورد توجه قرار گرفته و لازم است دولت و وزارت میراث‌فرهنگی با پیگیری و تدوین سازوکارهای اجرایی مربوط، زمینه بهره‌مندی فعالان این حوزه از ظرفیت‌های قانونی را فراهم کنند.

او با اشاره به معافیت ۵۰ درصدی مالیاتی که پیش‌تر برای این بخش وجود داشته است، بیان کرد: بر اساس مقررات مورد اشاره، تاسیسات گردشگری و فعالان حوزه صنایع‌دستی باید از حمایت‌های مالیاتی متناسب با شرایط فعالیت خود برخوردار باشند.

شیروانی اضافه کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از این کسب‌وکارها استفاده شود و تداوم این حمایت‌ها به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند به حفظ فعالیت واحدهای گردشگری و تقویت توان اقتصادی آن‌ها کمک کند.

او با اشاره به فشارهای واردشده بر صنعت گردشگری از زمان شیوع کرونا تاکنون، گفت: فعالان این صنعت در دوران کرونا و پس از آن با دشواری‌های فراوانی مواجه بوده‌اند و این شرایط بر فعالیت تأسیسات گردشگری و وضعیت اشتغال در این حوزه نیز تاثیر گذاشته است، از این رو، حمایت دولت و مجلس برای عبور این بخش از مشکلات و تقویت ظرفیت‌های آن ضرورت دارد.

شیروانی با بیان اینکه بخش گردشگری استان همدان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است، بر لزوم فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم فعالیت و توسعه این بخش تاکید کرد و افزود: با وجود ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری همدان، وضعیت فعلی صنعت گردشگری، به‌ویژه از نظر ضریب اشغال تاسیسات اقامتی، مطلوب نیست و لازم است برای بهبود این شرایط، حمایت‌های مؤثرتری در سطح ملی صورت گیرد.

او یکی دیگر از مسائل مهم گردشگری استان را محدودیت اعتبارات ملی، به‌ویژه در حوزه تبلیغات و معرفی ظرفیت‌ها، عنوان کرد و گفت: در شرایطی که برای توسعه گردشگری و معرفی جاذبه‌های استان به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نیاز داریم، اعتبارات اختصاص‌یافته پاسخ‌گوی نیازها نیست.

شیروانی اضافه کرد: در حوزه تبلیغات گردشگری نیز اعتبار مشخصی در اختیار معاونت گردشگری استان قرار ندارد، موضوعی که ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات و حمایت ملی از معرفی ظرفیت‌های همدان را نشان می‌دهد.

او با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری استان نیازمند توجه جدی به اعتبارات ملی است، خواستار حمایت کمیسیون فرهنگی مجلس از تقویت منابع مالی این بخش شد و اظهار کرد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با توجه به جایگاه گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی استان‌ها، برای تامین منابع و تقویت ردیف‌های اعتباری موردنیاز گردشگری همدان مساعدت کنند.

نایب‌رئیس جامعه هتلداران کشور تکمیل موزه منطقه‌ای غرب کشور را از دیگر موضوعات مهم استان برشمرد و گفت: راه‌اندازی این موزه از مطالبات مهم حوزه میراث‌فرهنگی همدان است و با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان، شایسته است این پروژه با حمایت و پیگیری بیشتر به سرانجام برسد.

شیروانی در پایان ابراز امیدواری کرد که سفر نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس به استان همدان زمینه‌ساز توجه بیشتر به مسائل فرهنگی، حمایت از صنعت گردشگری، تقویت اعتبارات ملی و تسریع در تکمیل پروژه‌های مهم میراث‌فرهنگی استان باشد.

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