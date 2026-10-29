به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین گرامیداشت زنده‌یاد یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس سرشناس ایرانی و کاوشگر برجسته تمدن جیرفت، پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ با حضور دادخدا سالاری رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، غلامرضا فرخی نماینده تام‌الاختیار مدیرکل میراث‌فرهنگی در جنوب استان و معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، مهری جوادی سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی استان، حجت‌الاسلام سید احمد حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، روحبخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت و جمعی از دانشگاهیان، اصحاب رسانه و علاقه‌مندان تاریخ و تمدن جیرفت در سالن شهید مداحی‌پور این شهر برگزار شد.

غلامرضا فرخی نماینده تام‌الاختیار مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در جنوب استان در این آیین، ضمن تسلیت درگذشت زنده‌یاد پروفسور یوسف مجیدزاده به خانواده آن مرحوم، جامعه علمی باستان‌شناسی، مردم جیرفت و دوستداران فرهنگ و تمدن ایران، اظهار کرد: این مراسم فرصتی برای پاسداشت دانشمندی است که دستاوردهای علمی او فراتر از کشف آثار و محوطه‌های باستانی، در بازشناسی جایگاه تمدن جیرفت و کرمان در تاریخ و تمدن ایران و جهان نقشی بنیادین داشته است.

فرخی با اشاره به اهمیت پژوهش‌های مجیدزاده در حوزه هلیل‌رود و محوطه باستانی کنارصندل افزود: این کاوش‌ها افق‌های تازه‌ای در شناخت پیشینه تمدنی این سرزمین گشود و بسیاری از برداشت‌های پیشین درباره تاریخ و جایگاه فرهنگی جنوب شرق ایران را با یافته‌ها و رویکردهای علمی جدید مواجه کرد.

نماینده تام‌الاختیار مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در جنوب استان در ادامه بیان کرد: این پژوهش‌ها نه‌تنها دامنه شناخت باستان‌شناسی ایران را گسترش داد، بلکه تصویری عمیق‌تر از ظرفیت‌های تمدنی جیرفت، کرمان و ایران در برابر جامعه علمی جهان قرار داد و نشان داد این سرزمین سهمی شایان توجه در شکل‌گیری و تحول تمدن‌های کهن بشری داشته است.

تبدیل میراث نهفته جیرفت به موضوع گقت‌وگوی علمی جهان

او با تاکید بر ابعاد ماندگار فعالیت‌های علمی این باستان‌شناس تصریح کرد: اهمیت خدمات زنده‌یاد مجیدزاده را نمی‌توان صرفا در شمار کشفیات یا نتایج فصل‌های کاوش خلاصه کرد، ارزش اصلی تلاش‌های او در گسترش نگاه جهانی به این جغرافیای تاریخی و فراهم‌کردن زمینه بازخوانی بخش مهمی از تمدن ایران نهفته است.

فرخی افزود: مجیدزاده با پژوهش، دانش و پشتکار علمی خود، میراثی را که قرن‌ها در دل خاک این سرزمین نهفته بود، به موضوع گفت‌وگوها و مطالعات تخصصی در عرصه بین‌المللی تبدیل کرد و نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی جیرفت به جهانیان داشت.

تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی، ضرورتی برای پاسداشت میراث مجیدزاده

نماینده تام‌الاختیار مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در جنوب استان با بیان اینکه بزرگداشت چنین شخصیت‌هایی نباید به یادآوری خدمات گذشته و برگزاری آیین‌های یادبود محدود شود، خاطرنشان کرد: پاسداشت واقعی دستاوردهای مجیدزاده مستلزم تداوم مسیر علمی او، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری نهادهای علمی و فرهنگی برای استمرار کاوش‌های باستان‌شناختی جیرفت است، چراکه هر فصل جدید کاوش می‌تواند دریچه‌ای تازه به شناخت تاریخ و تمدن این سرزمین بگشاید.

او توسعه و تجهیز موزه‌های منطقه و فراهم‌کردن امکانات لازم برای نگهداری، مطالعه و نمایش شایسته آثار تاریخی را نیز ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: هر یک از این آثار روایتی از زندگی، اندیشه، هنر و توانمندی‌های مردمان این سرزمین در هزاره‌های گذشته را در خود جای داده‌اند و حفاظت و معرفی اصولی آن‌ها، بخشی از مسئولیت ما در قبال نسل‌های آینده است.

معرفی دیجیتال آثار، مسیری برای گسترش شناخت جهانی از تمدن جیرفت

فرخی با تاکید بر ضرورت مستندسازی یافته‌ها و انتشار دستاوردهای پژوهشی بیان کرد: تدوین و انتشار کتاب‌ها و پژوهش‌های علمی، مستندسازی دقیق یافته‌های باستان‌شناسی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای معرفی دیجیتال آثار می‌تواند دستاوردهای باستان‌شناسی جیرفت را از محافل تخصصی فراتر ببرد و در دسترس اندیشمندان، دانشجویان و علاقه‌مندان سراسر جهان قرار دهد.

نماینده تام‌الاختیار مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در جنوب استان در ادامه افزود: ایجاد مجموعه‌های دیجیتال، بازنمایی مجازی آثار و محوطه‌های تاریخی و تولید محتوای علمی چندزبانه، فرصت ارزشمندی برای معرفی گسترده این میراث تمدنی به مخاطبان بین‌المللی فراهم می‌کند.

او تاکید کرد: از نگاه اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان، این اقدامات صرفا برنامه‌های اجرایی نیستند، بلکه بخشی از مسئولیت تاریخی ما در قبال میراثی هستند که از گذشتگان به ما رسیده و باید با شناخت، معرفی و صیانت شایسته به نسل‌های آینده سپرده شود.

فرخی در پایان، معرفی جهانی جیرفت را فرصتی برای تقویت جایگاه تاریخی و فرهنگی استان کرمان، توسعه گردشگری فرهنگی، گسترش همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی و افزایش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از میراث ارزشمند این سرزمین دانست.

نام مجیدزاده با شناسنامه فرهنگی و تمدنی جیرفت گره خورده است

روحبخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت، با تاکید بر نقش ماندگار زنده‌یاد دکتر یوسف مجیدزاده در معرفی پیشینه تاریخی این منطقه گفت: به همت این باستان‌شناس برجسته، شناسنامه فرهنگی و تمدنی جیرفت در جغرافیای تاریخی ایران جایگاهی برجسته یافت و امروز توجه جامعه جهانی به تمدن جیرفت، حاصل سال‌ها تلاش علمی و پژوهش‌های ارزشمند اوست.

بیگ‌زاده افزود: فصل مهمی از تاریخ باستان‌شناسی جیرفت با نام مجیدزاده پیوند خورده است و خدمات او در شناسایی و معرفی ظرفیت‌های تمدنی این منطقه، نقشی تعیین‌کننده در شناساندن این میراث کهن به جامعه علمی و افکار عمومی جهان داشته است و بی‌تردید، نام و دستاوردهای علمی او بخشی ماندگار از تاریخ پژوهش‌های باستان‌شناسی جیرفت خواهد بود.

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