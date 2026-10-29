پیگیری مشکلات گردشگری همدان در نشست مشترک با کمیسیون فرهنگی مجلس

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ناظر مجلس در شورای عالی نظارت بر میراث‌فرهنگی و گردشگری پنجشنبه ۷ آبان در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان همدان، با تاکید بر ضرورت جانشین‌پروری، حمایت از جوانان و توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری کشور، گفت: گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی ایفا کنند و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، زمینه بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

احمد بیوته بیان کرد: همدان و دیگر استان‌های کشور از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند که بخشی از آن‌ها تاکنون آن‌گونه که شایسته است، در سطح ملی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. برگزاری چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای طرح مسائل، بیان دغدغه‌ها و پیگیری مطالباتی است که فعالان این حوزه سال‌ها با آن مواجه بوده‌اند.

او به تربیت مدیران جوان و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی، افزود: یکی از پرسش‌های مهم در حوزه مدیریت کشور این است که هر یک از مسئولان تا چه اندازه در تربیت نیروهای جایگزین و آماده‌سازی نسل بعدی مدیران نقش داشته‌اند و آیا فرصت کافی برای حضور و اثرگذاری جوانان فراهم شده است؟

بیوته ادامه داد: لازم است در سطح ملی، موضوع جانشین‌پروری و میدان دادن به جوانان به‌صورت جدی بررسی شود؛ زیرا نگرانی‌ها و ملاحظات مدیران نباید به‌گونه‌ای باشد که فرصت حضور، تجربه‌اندوزی و نقش‌آفرینی نسل جوان در مدیریت کشور محدود شود.

او از پیگیری موضوع سامان‌دهی تشکیلات مربوط به جوانان خبر داد و گفت: مطالعات این موضوع از حدود سه ماه پیش آغاز شده و گفت‌وگوهای لازم با وزیر مربوطه نیز انجام گرفته است. پس از نهایی‌شدن بررسی‌ها، گزارش جمع‌بندی‌شده در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت تا تصمیم‌گیری درباره آن انجام شود.

بیوته تصریح کرد: همدان از پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ارزشمندی برخوردار است و برای معرفی این استان، موضوعات فراوانی برای گفتن وجود دارد.

این نماینده مجلس گفت: ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی همدان ایجاب می‌کند که برای توسعه گردشگری و صنایع‌دستی آن، برنامه‌ریزی و پیگیری بیشتری در سطح ملی انجام شود.

او با تاکید بر ظرفیت اقتصادی گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تقویت این دو حوزه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های کشور باشد. بسیاری از کشورهای جهان از گردشگری به‌عنوان یکی از مبانی برنامه‌ریزی اقتصادی و تنظیم درآمدهای خود استفاده می‌کنند، اما در کشور ما همچنان در این زمینه با کم‌توجهی‌هایی مواجه هستیم.

بیوته ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی بیشتر و توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی، زمینه توسعه این بخش‌ها و افزایش سهم آن‌ها در اقتصاد کشور فراهم شود.

همدان ظرفیت تبدیل‌ به قطب‌ گردشگری کشور را دارد

در ادامه نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی همدان، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این استان و پیگیری طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه تأکید کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان، بر لزوم بهره‌گیری از توانمندی‌های همدان در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.

او با اشاره به جایگاه همدان در تاریخ و فرهنگ ایران، بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر مفاخر و شخصیت‌های برجسته این منطقه تاکید کرد و گفت: همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی کارشناسی و اقدامات مؤثر، زمینه استفاده از این توانمندی‌ها را فراهم کرد.

حاجی‌بابایی با اشاره به طرح‌های مرتبط با توسعه گردشگری، از جمله گردشگری سلامت و استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی، بر ضرورت پیگیری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در اسناد و جداول بودجه‌ای تأکید کرد.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری باید در قالب طرح‌های جامع و کارشناسی دنبال شود، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی استان می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و تقویت جایگاه همدان در سطح ملی باشد.

حاجی‌بابایی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در همدان و نخبگان و فعالان فرهنگی استان، بر اهمیت استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای صاحب‌نظران در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری مسائل فرهنگی و توسعه‌ای همدان تاکید کرد.

جلسه با فعالان فرهنگی استان‌ها فرصتی برای یافتن راهکارهای عملی است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: جلسات گفت‌وگو با فعالان فرهنگی استان‌ها فرصت مناسبی برای بررسی نقاط قوت و ضعف و یافتن راهکارهای عملی برای حل مشکلات است.

حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی ادامه داد: مسائل فرهنگی استان‌ها باید به‌صورت دقیق بررسی و اولویت‌بندی شود تا مشخص شود هر منطقه با چه آسیب‌ها و چالش‌هایی مواجه است و کدام مسائل باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: فعالان فرهنگی و مسئولان استانی باید بتوانند مهم‌ترین مسائل فرهنگی منطقه خود را شناسایی و اولویت‌های اصلی را مشخص کنند تا اقدامات و اعتبارات فرهنگی متناسب با نیازهای واقعی هر استان اختصاص یابد.

آقاتهرانی بر ضرورت تقویت ارتباط میان فعالان فرهنگی استان‌ها و کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد و گفت: فعالان فرهنگی می‌توانند مسائل و پیشنهادهای خود را از طریق مکاتبه و ارتباط با کمیسیون مطرح کنند تا موضوعات در حد توان پیگیری شود.

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