رئیس انجمن حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این تشکل در ۲۰ آبان‌ماه خبر داد و تأکید کرد: اساسنامه جدید تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری می‌تواند به سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی، تقویت جایگاه بخش خصوصی و توسعه همکاری میان تأسیسات گردشگری کمک کند.

حرمتی، با قدردانی از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونان و مدیران و کارشناسان این وزارتخانه برای تدوین و ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، آیین‌نامه اجرایی و اساسنامه متحدالشکل تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، این اقدام را گامی مهم در مسیر قانونمند شدن فعالیت تشکل‌های صنفی دانست.

او با اشاره به مشکلات گذشته در ساختار تشکل‌های گردشگری اظهار کرد: پیش از تدوین و ابلاغ این مقررات، تشکل‌های فعال در استان‌های مختلف با عناوین و ساختارهای متفاوتی همچون انجمن، جامعه و اتحادیه فعالیت می‌کردند و برخی نیز بر اساس قوانین و سازوکارهای متفاوت به ثبت رسیده بودند. این وضعیت، هماهنگی میان تشکل‌ها و پیگیری تخصصی مسائل و مطالبات فعالان صنعت گردشگری را با دشواری‌هایی مواجه می‌کرد.

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان افزود: صنعت هتلداری و گردشگری کشور به چارچوبی یکسان و قانونی نیاز داشت تا تشکل‌های حرفه‌ای بتوانند با جایگاهی روشن و متناسب با شأن این صنعت فعالیت کنند. تدوین اساسنامه متحدالشکل در سطح کشور، در کنار شیوه‌نامه واحد برای تشکیل تشکل‌ها و برگزاری انتخابات، می‌تواند بسیاری از خلأهای قانونی و مشکلات پیشین را برطرف کند.

حرمتی با اشاره به مبانی قانونی این مصوبه گفت: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در بند «الف» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن، زمینه مناسبی برای تقویت تشکل‌های حرفه‌ای و واگذاری بخشی از امور قابل واگذاری به بخش خصوصی فراهم شده است.

او آموزش، استانداردسازی، نظارت، برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی را از جمله حوزه‌هایی دانست که تشکل‌های حرفه‌ای می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، در آن‌ها نقش مؤثرتری ایفا کنند.

خوزستان، دومین استان در مسیر تشکیل تشکل بر اساس الگوی جدید

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان با اعلام اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده این تشکل ۲۰ آبان‌ماه در هتل پارس اهواز برگزار می‌شود، گفت: پس از استان فارس که چهارم آبان‌ماه این فرایند را دنبال کرد، خوزستان در مسیر برگزاری انتخابات و تطبیق ساختار تشکل حرفه‌ای خود با الگوی جدید قرار گرفته است.

او افزود: این مجمع با مشارکت تأسیسات گردشگری عضو تشکل و با حضور نمایندگان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسئولان استانی و خبرنگاران برگزار خواهد شد. هدف ما این است که با مشارکت فعال اعضا و تقویت همبستگی میان فعالان این حوزه، تشکلی توانمند برای کمک به رشد و شکوفایی صنعت هتلداری و گردشگری استان شکل بگیرد.

حرمتی آموزش تخصصی، ارتقای استانداردها، ایجاد هماهنگی در برگزاری همایش‌ها و رویدادها، تبادل تجربیات و هم‌اندیشی با دستگاه‌های دولتی و نهادهای مرتبط را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت این تشکل برشمرد.

او تأکید کرد: صنعت گردشگری برای توسعه به یک محور هماهنگ‌کننده نیاز دارد که بتواند میان تأسیسات گردشگری، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشگران ارتباط برقرار کند. تشکل‌های حرفه‌ای می‌توانند چنین نقشی را بر عهده بگیرند و زمینه همکاری مؤثرتر میان بخش‌های مختلف را فراهم سازند.

الحاق تأسیسات گردشگری منطقه آزاد اروند به تشکل استانی

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان، سامان‌دهی ارتباط میان تأسیسات گردشگری مناطق آزاد و تشکل‌های حرفه‌ای استان را از دیگر ظرفیت‌های مقررات جدید دانست و اظهار کرد: موضوع ارتباط تأسیسات گردشگری مناطق آزاد با تشکل‌های حرفه‌ای استان، به‌جز مناطق آزاد کیش و قشم، در چارچوب مقررات جدید مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که برای خوزستان و به‌ویژه منطقه آزاد اروند اهمیت زیادی دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری آبادان و خرمشهر گفت: این دو شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی، پیشینه تاریخی و وجود هتل‌ها و تأسیسات گردشگری متعدد، از ظرفیت قابل توجهی برخوردارند. با این حال، نبود هماهنگی کافی میان بخش‌های مرتبط با منطقه آزاد و سایر بخش‌های استان، در زمینه تبادل اطلاعات، ارائه آمار گردشگران، آموزش، استانداردسازی و پیگیری مطالبات صنفی مشکلاتی ایجاد کرده است.

حرمتی ادامه داد: گاهی تأسیسات گردشگری با چالش‌هایی در تعامل با دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرایی، از جمله شهرداری‌ها، سازمان‌های آتش‌نشانی و شرکت‌های آب، برق و گاز مواجه می‌شوند. تقویت ارتباط تشکل حرفه‌ای استان با فعالان گردشگری منطقه آزاد اروند می‌تواند به پیگیری مؤثرتر این مسائل و دفاع از حقوق صنفی اعضا کمک کند.

او با اشاره به سابقه فعالیت انجمن حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان و حضور نمایندگان این استان در هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران افزود: این تجربه و آشنایی با قوانین و مقررات حوزه هتلداری می‌تواند زمینه انتقال دانش و تجربه به تأسیسات گردشگری منطقه آزاد اروند را فراهم کند.

به گفته حرمتی، همکاری میان دو بخش می‌تواند در زمینه تبادل گردشگر، برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های مشترک، آموزش، استانداردسازی و تبادل اطلاعات علمی و فنی گسترش یابد.

او خاطرنشان کرد: منطقه آزاد اروند و دیگر بخش‌های خوزستان ظرفیت‌های مکملی دارند و باید از این ظرفیت‌ها در جهت منافع مشترک استفاده کرد. هر بخش می‌تواند در زمینه‌هایی که توانمندی بیشتری دارد، به بخش دیگر کمک کند تا در نهایت زمینه رشد و شکوفایی صنعت گردشگری استان فراهم شود.

حرمتی در پایان با قدردانی دوباره از مسئولان و کارشناسان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ابراز امیدواری کرد برگزاری مجمع عمومی و استقرار ساختار جدید تشکل حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان، به تقویت همکاری‌های صنفی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و ارتقای جایگاه گردشگری استان منجر شود.

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