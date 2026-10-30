هنرمند نوجوان خوزستانی در نخستین المپیاد هنر، میراث فرهنگی و خلاقیت دایا ۲۰۲۶ با موضوع «هویت فرهنگی»، در رشته نقاشی موفق به کسب عنوان «شایسته تقدیر» (Honorableو Mention) شد.

نتایج این رویداد بین‌المللی هم‌زمان با روز جهانی هنرمند اعلام شد. در این دوره، ۹۱ هنرمند از ۱۸ کشور جهان حضور داشتند و آثار خود را در حوزه‌های مرتبط با هنر، میراث فرهنگی و خلاقیت ارائه کردند.

المپیاد بین‌المللی هنر دایا با محوریت کانون فرهنگی و هنری دایا، وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و با همکاری بین‌المللی گالری LUMEN ART GALLERY برگزار شد. این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری، بازتاب هویت‌های فرهنگی و گسترش گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها شکل گرفت و بستری برای معرفی هنرمندان و نمایش جلوه‌های متنوع فرهنگی فراهم کرد.

داوری آثار این المپیاد را هیئتی بین‌المللی متشکل از شش داور از کشورهای ایران، آلمان، ایالات متحده آمریکا و ترکیه بر عهده داشت. تخصص اعضای هیئت داوری حوزه‌هایی همچون هنرهای تجسمی، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و انسان‌شناسی را در بر می‌گرفت.

عنوان «شایسته تقدیر» به پنج اثر برتر از میان آثار منتخب اختصاص یافت که بر اساس رتبه‌بندی نهایی امتیازهای هیئت داوری، جایگاه برتری را در این بخش کسب کردند.

کسب این عنوان بین‌المللی از سوی زهرا عصاریان، هنرمند نوجوان خوزستانی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنری نسل جوان ایران در عرصه‌ای بین‌المللی به شمار می‌رود.

حضور هنرمندان نوجوان در رویدادهای بین‌المللی هنری، علاوه بر فراهم‌کردن زمینه معرفی استعدادهای نوظهور، بر اهمیت حمایت از نسل تازه هنرمندان و تقویت ارتباط و تبادل فرهنگی میان کشورها تأکید دارد.

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