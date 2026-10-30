به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روند بررسی پرونده نامزدی شهر تاریخی ماسوله برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، با حضور و ارزیابی میدانی نماینده سازمان بین‌المللی ایکوموس (شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها) در گیلان بر اساس استانداردهای بین‌المللی دنبال می‌شود. این ارزیابی‌ها که ابعاد مختلف کالبدی، اکولوژیک، اجتماعی، اقتصاد معیشتی و مدیریتی ماسوله و حوزه‌های پیرامونی آن را شامل می شود، گامی مهم در پرونده ثبت‌جهانی ماسوله به شمار می‌رود.

در ادامه این برنامه‌ها، ارزیاب ایکوموس با حضور در «موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی رشت»، از گنجینه‌های تاریخی استان گیلان و برخی آثار مکشوفه در کهنه‌ماسوله بازدید کرد. بخش مهمی از این بازدید به نمایش درآوردن آثار برجسته و کم‌نظیر باستان‌شناسی گیلان، از جمله «جام سیمین زراندود رشی» و «جام زرین تول تالش» اختصاص داشت که تمدن کهن، هنر فلزکاری پیشرفته و عمق تاریخی گیلان را به شکلی ملموس برای ارزیاب بین‌المللی به تصویر کشید.

گفتنی است نشست‌های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان متخصص میراث‌فرهنگی برگزار شد که طی آن بر ضرورت صیانت از ارزش‌های برجسته جهانی (OUV) ماسوله تاکید شد. مباحث کلیدی مطرح‌شده در این نشست‌ها پیرامون محورهای زیر جریان داشت:

مطالعات باستان‌شناسی و باستان‌شناسی تجربی (بازسازی کوره‌های آهن): ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه فناوری‌های کهن ذوب فلزات، کاوش‌های میدانی و پروژه‌ باستان‌شناسی تجربی شامل بازسازی و راه‌اندازی آزمایشی کوره‌های تاریخی آهن که نشان‌دهنده پیشینه صنعتی ماسوله است.

مدیریت پایدار مقصد و حفاظت مشارکتی: بررسی الگوهای نوین اداره شهر با تکیه بر مشارکت فعال جامعه محلی، صیانت از بافت مسکونی پلکانی و حفظ پیوند میان انسان،طبیعت کوهستان و اقتصاد.

مطالعات اکولوژیک و گیاه‌باستان‌شناسی:

تحلیل ابعاد زیست‌محیطی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نظیر گیاه‌باستان‌شناسی و کاوش‌های مرتبط با بسترهای تاریخی به منظور تکمیل مستندات علمی پرونده ثبتی.

پایداری کالبدی و کنترل مداخلات: تبیین ضوابط ساخت‌وساز، مرمت سنتی مصالح بومی و چگونگی مدیریت پویایی‌های سکونتگاهی در بستر کوهستانی و آسیب‌پذیر ماسوله.

انتهای پیام/