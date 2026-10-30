به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۸ آذرماه ۱۴۰۵ در پردیس ملت کلید می‌خورد، آیین افتتاحیه به سنت یکی دو سال اخیر، در فضایی صمیمی در یکی از سالن های پردیس ملت با نمایش یک مستند ویژه همراه خواهد بود. فیلمی که احتمالا به ایران امروز و وقایع یک سال اخیر اشاره دارد.

بخش عکس این دوره به نام «از قاب تا روایت» برای دومین دوره پیاپی میزبان عکاسان و دوستداران عکاسی مستند است و دبیر اجرایی این رویداد مهدی سروری است. برپایی کارگاه های آموزشی و برگزاری نمایشگاه عکس مستند، از برنامه های این بخش است که در پردیس ملت اجرا خواهد شد. علاقه مندان فقط تا ده آبان ماه برای حضور در این بخش زمان دارند.

با وجود آثار متنوع که با موضوع رهبر شهید، تشییع رهبری و جنگ رمضان به دبیرخانه رسیده، این دوره از جشنواره فقط مربوط به جنگ و مقاومت نیست. شنیده ها حاکی از حضور فیلم های اجتماعی جذاب در بخش های بلند و نیمه بلند است. نسل جوان و میانسال سینمای مستند هم در این دوره متقاضی حضور در جشنواره هستند.

بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» یک رخداد مهم در سینمای ایران است، طبیعی است که دوستداران این جشنواره شاهد نمایش های ویژه در بخش ملی و بین الملل باشند و شگفتانه هایی در راه باشد تا مثل همیشه تماشاگران سینمای مستند را مجذوب کند.

برگزاری دو آیین بزرگداشت برای سینماگران باسابقه و مروری بر سینمای اسپانیا هم از بخش‌های قابل بحث این دوره است. انتشار خبر میزبانی پردیس ملت در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» تقریبا با واکنش منفی رسانه ها مواجه شد، اما با خارج شدن پردیس چارسو از چرخه جشنواره ها، عملا جشنواره هایی که کمتر از جشنواره ملی فیلم فجر مخاطب دارند به «ملت» می روند و «برج میلاد» احتمالا در ناوگان نمایشی جشنواره ملی فیلم فجر باقی خواهد ماند. جای خالی پردیس چارسو برای جشنواره ها، حفره ای است که به نظر نمی رسد فعلا قابل ترمیم باشد.

مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۲۴ آذرماه ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد، به رسم سال‌های اخیر گردهمایی پایانی در تالار وحدت با معرفی برگزیدگان این دوره برگزار می شود.

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