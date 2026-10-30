به گزارش میراث‌آریا، عصر پنج‌شنبه ۷ آبان‌ماه جشنواره بزرگ شکرگزاری برداشت برنج و انار سیروان با همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان جهاد کشاورزی، امور عشایری استان ایلام و همکاری دیگر دستگاه‌های متولی برگزار شد.

این جشنواره با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، سارا فلاحی نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، احمد کرمی استاندار ایلام، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، باقر عالمی فرماندار سیروان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در حاشیه این جشنواره، سیاه‌چادرهای عشایری برپا شد و پخت و عرضه سوغات محلی، نان‌های سنتی و انواع غذاهای بومی در کنار غرفه‌های عرضه محصولات محلی، جلوه‌ای از فرهنگ، آداب‌ورسوم و ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان سیروان را به نمایش گذاشت.

فرزاد شریفی با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره در معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری منطقه اظهار کرد: برنج سیروان و انار این شهرستان از ظرفیت‌های ارزشمند استان ایلام هستند که معرفی آن‌ها می‌تواند در حمایت از تولیدکنندگان محلی، رونق اقتصادی و جذب گردشگر نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش کشاورزی، جامعه محلی و حوزه گردشگری را فراهم می‌کند و فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، محصولات بومی و آیین‌های سنتی منطقه به گردشگران است.

شریفی با اشاره به ضرورت تداوم این رویداد تصریح کرد: برای فراهم شدن زمینه ثبت جشنواره به‌عنوان رویداد گردشگری ملی، لازم است این برنامه سه سال متوالی برگزار شود. پرونده جشنواره نیز در دست اقدام است و پس از طی مراحل کارشناسی و در صورت احراز شرایط و ضوابط مربوط، امکان ثبت ملی آن بررسی خواهد شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری جشنواره شکرگزاری برداشت برنج و انار سیروان می‌تواند به هم‌افزایی ظرفیت‌های محلی، معرفی بهتر محصولات بومی، تقویت اقتصاد منطقه و جذب گردشگران بیشتر به شهرستان سیروان کمک کند.

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