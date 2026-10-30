به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی، تریلر رسمی کمپین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام (IDFA) ۲۰۲۶ که توسط چند ایرانی ساخته شده است، منتشر شد.

این تریلر به کارگردانی مهرداد اسکویی، ایده‌پردازی و طراحی هنری ثریا اخلاقی، آهنگسازی و طراحی صدای افشین عزیزی و تدوین محمد بابایی ساخته شده است.

پس از موفقیت فیلم «روباه و ماه صورتی» به کارگردانی مهرداد اسکویی و ثریا اخلاقی در جشنواره ایدفا در سال ۲۰۲۵، تیم اجرایی جشنواره ایدفا ساخت تریلر رسمی کمپین سال ۲۰۲۶ را به این گروه خلاق ایرانی سفارش داد.

این نخستین‌بار است که مسئولیت ساخت تریلر رسمی کمپین ایدفا، یکی از مهم‌ترین و معتبرترین جشنواره‌های فیلم مستند جهان، به یک تیم ایرانی سپرده می‌شود.

این اثر با محوریت صلح، زنان، کودکان و امید به جهانی بهتر خلق شده و قرار است در طول برگزاری جشنواره امسال، به‌صورت رسمی در بخش‌های مختلف و مسیرهای ارتباطی جشنواره ایدفا به نمایش درآید.

انتهای پیام/