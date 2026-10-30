جابر انصار آبدانان ایلام در مسیر ثبت ملی روستای حصیربافی/ تأکید بر توانمندسازی بانوان و ارتقای کیفیت محصولات

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۸ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای شناسایی و تقویت ظرفیت‌های بومی صنایع‌دستی استان و فراهم‌سازی مقدمات ثبت ملی روستاهای دارای مزیت‌های شاخص در این حوزه، کارشناسان صنایع‌دستی به همراه رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آبدانان از روستای جابر انصار بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: در جریان این بازدید، ضمن دیدار و گفت‌وگو کارشناسان با دهیار روستا و بانوان حصیرباف، راهکارهای توسعه و رونق این هنر بومی، نصب المان‌های مرتبط با حصیربافی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای مهارت هنرمندان و بهبود کیفیت محصولات مورد بررسی قرار گرفت.

شریفی با اشاره به اهمیت حمایت از بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی بیان کرد: در نشست با بانوان هنرمند و صنعتگر روستا، مسائل و دغدغه‌های آنان در زمینه بیمه و تسهیلات نیز مطرح شد و بر ضرورت پیگیری مطالبات این قشر و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی آنان تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، استانداردسازی محصولات، ارتقای کیفیت تولیدات، بهره‌گیری از طراحی‌های نوین و شناسنامه‌دار کردن محصولات حصیری را از الزامات حضور مؤثر در بازار و تکمیل فرایند ثبت ملی این روستا دانست و افزود: برگزاری آموزش‌های تخصصی متناسب با نیاز هنرمندان می‌تواند در افزایش کیفیت تولیدات و تقویت قدرت رقابت‌پذیری محصولات نقش مؤثری داشته باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های روستای جابر انصار تصریح کرد: پیشینه تاریخی حصیربافی، دسترسی به مواد اولیه طبیعی و مشارکت فعال بانوان در تولید محصولات حصیری، از مزیت‌های ارزشمند این روستا به شمار می‌رود که با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به توسعه صنایع‌دستی، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار، به‌ویژه برای بانوان، کمک کند.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: مستندات تهیه‌شده در جریان این بازدید برای بررسی و طی مراحل قانونی ثبت ملی روستای جابر انصار به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال خواهد شد و این اداره‌کل حمایت از ظرفیت‌های بومی و معرفی هنرهای اصیل استان را با هدف صیانت از میراث ناملموس و تقویت اقتصاد محلی دنبال می‌کند.

انتهای پیام/