به گزارش خبرنگار میراث آریا، حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، نقش بی‌بدیلی در توسعه پایدار محلی، ارزآوری و ایجاد اشتغال بومی ایفا می‌کند.

شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با داشتن ظرفیت‌های سرشار فرهنگی و هنری، به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید دست‌بافته‌ها و هنرهای دستی در جنوب کشور شناخته می‌شود که نیازمند توجه ویژه نهادهای مسئول و برنامه‌ریزی هدفمند برای شکوفایی حداکثری است.

صادق ماندنی‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران روز جمعه در تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های حمایتی این حوزه اظهار داشت: سه هزار هنرمند شناسنامه‌دار در گچساران فعالیت دارند که در رشته‌هایی گلیم، معرق، مشبک، سفال، گچمه، جاجیم، فرش، جاقرآنی، گبه، دست‌بافته‌ها و تولید البسه محلی مشغول هستند.

وی اظهار کرد: بیش از یک‌هزار هنرمند صنایع‌دستی در این شهرستان متقاضی دریافت تسهیلات هستند و حمایت مالی از این افراد می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و تقویت اشتغال در این حوزه را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران بیان کرد: این حجم از تقاضا نشان‌دهنده پویایی و انگیزه بالای فعالان این عرصه برای گسترش کارگاه‌ها و بهبود کیفیت تولیدات است که ضرورت تزریق منابع مالی را دوچندان می‌سازد.

ماندنی‌زاده با اشاره به منابع تأمین تسهیلات گفت: از مجموع ۵۲۰ میلیارد ریال منابع اعلام‌شده، ۳۲۰ میلیارد ریال مربوط به اعتبارات میراث‌فرهنگی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل منابع بنیاد برکت و بنیاد علوی است که سهم هر یک از این ۲ بنیاد ۱۰۰ میلیارد ریال است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران افزود: این هم‌افزایی بین دستگاهی نویدبخش حرکتی رو به جلو برای رفع موانع مالی تولیدکنندگان صنایع‌دستی در مناطق محروم و کمتر برخوردار است.

وی با اشاره به نقش تسهیلات در حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی بیان کرد: پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی می‌تواند به توسعه کارگاه‌های تولیدی، حفظ هنرهای سنتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فعالان این بخش کمک کند. این رویکرد حمایتی مانع از فراموشی میراث کهن نیاکان شده و نسل جوان را به سمت کارآفرینی و احیای هنرهای اصیل ترغیب می‌نماید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران گفت: سقف تسهیلات قابل پرداخت به هر هنرمند صنایع‌دستی ۲ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله تعیین شده است. این شرایط مناسب بازپرداخت، دغدغه‌های بازپرداخت وام را برای تولیدکنندگان خرد کاهش داده و به پایداری کسب‌وکارهای خانگی و کارگاهی یاری می‌رساند.

ماندنی‌زاده با تأکید بر اینکه هنرمندان دارای پروانه فعالیت صنایع‌دستی که تاکنون برای فعالیت در زمینه دست‌ساخته‌های سنتی تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند، در اولویت پرداخت این وام‌ها قرار دارند، افزود: این شفافیت در تخصیص منابع موجب می‌گردد تا اعتبار مصوب مستقیماً به دست فعالان واقعی و نیازمند واقعی این عرصه برسد.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به اجرای طرح بازارچه دائمی صنایع‌دستی گچساران اظهار داشت: این مجموعه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۳۰۰ مترمربع و در ۲ طبقه با کاربری فرهنگی و خدماتی طراحی شده است. ایجاد زیرساخت‌های پایدار تجاری، حلقه مفقوده زنجیره تولید تا فروش صنایع‌دستی بود که با احداث این بازارچه تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.

ماندنی‌زاده افزود: بازارچه دائمی صنایع‌دستی گچساران شامل ۲۲ غرفه عرضه محصولات و چهار کارگاه آموزشی تخصصی است که با بهره‌برداری از آن، زمینه مناسبی برای آموزش هنرمندان، معرفی تولیدات بومی و عرضه مستمر محصولات صنایع‌دستی فراهم می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران خاطر نشان کرد: وجود کارگاه‌های آموزشی در کنار فضای فروشگاهی، گامی علمی در جهت ارتقای سطح کیفی و استانداردسازی محصولات بومی است.

وی با بیان اینکه این طرح ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۲۳۰ نفر را دارد گفت: اعتبار اولیه پروژه از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت ۱۴۰ میلیارد ریال است و برآورد نهایی هزینه ساخت آن به بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.

ماندنی‌زاده در ادامه اظهار کرد: ورود بخش نفت و انرژی به حوزه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری، نمونه بارزی از مسئولیت اجتماعی موفق در سطح این شهرستان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های عرضه محصولات و حمایت از هنرمندان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق بازار صنایع‌دستی، تقویت مشاغل بومی و حفظ هنرهای سنتی این شهرستان کمک کند. امید است با تداوم این حمایت‌ها، جایگاه اقتصادی و فرهنگی صنایع‌دستی گچساران در بازارهای استانی و ملی بیش از پیش ارتقا یابد.

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