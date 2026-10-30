آهن، روایتگر هویت تاریخی و صنعتی ماسوله است

مهران اشراقی، طراح مدال یادبود سکه‌آهن ماسوله در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح ایده و عناصر بصری این اثر اظهار کرد: این مدال با الهام از پیشینه تاریخی و صنعتی ماسوله طراحی و ساخته شده است، شهری که معماری پلکانی، بافت تاریخی متمایز و سابقه دیرینه هنر و صنعت، آن را به یکی از جلوه‌های شاخص میراث فرهنگی شمال ایران تبدیل کرده است.

او با اشاره به طراحی دو روی این مدال افزود: در روی اثر، تصویر شهر تاریخی ماسوله به نمایش درآمده است، تصویری که بر اهمیت معماری، هویت مکانی و جایگاه این شهر در حافظه تاریخی و فرهنگی ایران تاکید دارد. انتخاب این تصویر، شهر را به کانون اصلی روایت بصری مدال تبدیل می‌کند و پیوند میان اثر و بستر تاریخی شکل‌گیری آن را برجسته می‌سازد.

بازنمایی میراث فلزکاری ماسوله در نمادهای مدال

طراح مدال یادبود سکه‌آهن ماسوله درباره عناصر به‌کاررفته در پشت این اثر بیان کرد: در این بخش، نشان شهرداری ماسوله در کنار نقش چاقو و تفنگ قدیمی سرپر قرار گرفته است، نمادهایی که با پیشینه فلزکاری و مهارت آهنگران این شهر ارتباط دارند و یادآور دوره‌ای هستند که صنعتگران ماسوله‌ای با تکیه بر دانش فنی و مهارت‌های سنتی خود، آهن را به ابزارها و محصولات کاربردی تبدیل می‌کردند.

اشراقی ادامه داد: این عناصر در کنار یکدیگر، فراتر از جنبه تزئینی، به بازنمایی بخشی از تاریخ صنعتگری ماسوله کمک می‌کنند، تاریخی که در آن، مهارت دست، شناخت مواد و توانایی ساخت ابزار، بخشی از زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی بوده است.

آهن؛ پیوند میان ماده، هنر و حافظه تاریخی

او با اشاره به انتخاب آهن به‌عنوان ماده اصلی ساخت مدال یادبود سکه‌آهن ماسوله تصریح کرد: این انتخاب، واجد معنایی فراتر از یک تصمیم فنی یا زیبایی‌شناختی است، زیرا آهن با هویت صنعتی مورد تاکید در این اثر ارتباط مستقیم دارد و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا ماده سازنده مدال نیز در خدمت روایت تاریخی آن قرار گیرد.

به گفته طراح این اثر، هم‌نشینی ماده آهن با تصویر شهر تاریخی و نمادهای مرتبط با فلزکاری، میان وجه مادی اثر و محتوای فرهنگی آن ارتباط برقرار می‌کند، به‌گونه‌ای که خود مدال نیز به بخشی از روایت میراث‌صنعتی ماسوله تبدیل می‌شود.

مدالی برای پاسداشت میراث‌صنعتی و هویت فرهنگی ماسوله

اشراقی با تاکید بر ظرفیت آثار یادبود در بازنمایی و انتقال میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: مدال یادبود سکه‌آهن ماسوله را می‌توان تلاشی برای گردآوری چند مولفه هویتی این شهر در قالب اثری کلکسیونی دانست، اثری که تصویر بافت تاریخی، نمادهای صنعتگری و انتخاب آگاهانه ماده سازنده را در یک ساختار بصری واحد به هم پیوند می‌دهد.

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