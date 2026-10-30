۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۶

موزه بزرگ تا حصار تاریخی یزد؛ پایش میدانی پروژه‌های میراثی استان

سید مهدی فاطمی نسب
موزه بزرگ تا حصار تاریخی یزد؛ پایش میدانی پروژه‌های میراثی استان

در راستای بررسی روند اجرای طرح‌های مرمتی و صیانت از میراث تاریخی یزد، مدیرکل بازرسی استان به همراه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از مجموعه‌ای از پروژه‌های شاخص تاریخی و مرمتی استان بازدید کرد؛ بازدیدی که طی آن آخرین اقدامات اجرایی و روند پیشرفت پروژه‌هایی همچون موزه بزرگ یزد، بازار سنتی، مجموعه حضرت عباسی و چند بنای ارزشمند تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

دریافت 19 MB

انتهای پیام/

کد خبر 1405080800543
ملیحه فخاری
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

پربیننده‌ترین‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha