در راستای بررسی روند اجرای طرح‌های مرمتی و صیانت از میراث تاریخی یزد، مدیرکل بازرسی استان به همراه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از مجموعه‌ای از پروژه‌های شاخص تاریخی و مرمتی استان بازدید کرد؛ بازدیدی که طی آن آخرین اقدامات اجرایی و روند پیشرفت پروژه‌هایی همچون موزه بزرگ یزد، بازار سنتی، مجموعه حضرت عباسی و چند بنای ارزشمند تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.