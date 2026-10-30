مصطفی پورعلی، مدیر پرونده ثبت‌جهانی ماسوله در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به پایان فرایند ارزیابی پرونده پیشنهادی منظر فرهنگی ماسوله اظهار کرد: خوشبختانه فرایند ارزیابی این پرونده به پایان رسیده است و امیدواریم گزارش ارزیابی با نظر مثبت ارزیابان جهانی ارائه شود و زمینه برای ثبت این اثر ارزشمند در فهرست میراث‌جهانی فراهم آید.

او با بیان اینکه ارزیابی پرونده منظر فرهنگی ماسوله به محدوده شهر تاریخی و بررسی ارزش‌های فرهنگی و تاریخی آن محدود نبوده است، افزود: در این فرایند تلاش شد محوطه‌های باستانی فلزگری مرتبط با صنعت باستانی آهن که در پیرامون شهر پراکنده‌اند و در شکل‌گیری ساختار کلی منظر فرهنگی ماسوله نقش دارند نیز به‌صورت میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

شبکه‌ای تاریخی از معادن آهن، کوره‌های ذوب و مسیرهای ارتباطی

پورعلی با تشریح ساختار منظر فرهنگی ماسوله گفت: منظر فرهنگی ماسوله شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از معادن باستانی آهن، محوطه‌های باستانی مرتبط با ذوب فلز، کوره‌های تولید آهن و مسیرهای تاریخی را در بر می‌گیرد؛ مجموعه‌ای که در پیرامون دو کانون مهم زیستی، یعنی شهر تاریخی ماسوله و کهنه‌ماسوله باستانی، شکل گرفته است.

او ادامه داد: این دو کانون تاریخی در کنار شبکه گسترده محوطه‌های مرتبط با تولید و فرآوری آهن، ساختار کلی منظر فرهنگی ماسوله را شکل داده‌اند. در واقع، آنچه این مجموعه را از یک محدوده تاریخی صرف فراتر می‌برد، پیوند فضایی و کارکردی میان کانون‌های سکونت، منابع معدنی، مراکز تولید فلز و مسیرهای ارتباطی است؛ پیوندی که ابعاد تاریخی، اقتصادی و اجتماعی این منظر را آشکار می‌کند.

مدیر پرونده ثبت‌جهانی ماسوله با تاکید بر نقش محوری صنعت باستانی آهن در روایت این اثر تصریح کرد: سازمان فضایی و نظام تولید، توزیع و سکونت مرتبط با فلزگری، به‌ویژه صنعت باستانی آهن، مهم‌ترین محور روایت پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله است.

پورعلی با اشاره به جایگاه سایر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ماسوله در پرونده پیشنهادی ثبت‌جهانی بیان کرد: ارزش‌های فرهنگی و تاریخی موجود در این محدوده، ساختار اجتماعی ارزشمند شهر تاریخی ماسوله، معماری شاخص آن و مجموعه ارزش‌های ملموس و ناملموس منطقه، همگی در چارچوب هدف اصلی پرونده و با توجه به نقش آن‌ها در تبیین منظر فرهنگی ماسوله مورد بازتعریف قرار گرفته‌اند.

او افزود: رویکرد منظر فرهنگی این امکان را فراهم می‌کند که ارزش‌های یک محدوده تاریخی نه به‌صورت منفرد و جدا از یکدیگر، بلکه در پیوند با محیط طبیعی، منابع، فعالیت‌های انسانی، نظام‌های تولیدی و الگوهای سکونت بررسی شوند. از این منظر، اهمیت ماسوله در ارتباط میان این عناصر و شبکه تاریخی فعالیت‌های مرتبط با صنعت آهن نیز معنا پیدا می‌کند.

امید به ثبت‌جهانی ماسوله

مدیر پرونده ثبت‌جهانی ماسوله در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه نهایی ارزیابی این پرونده گفت: امیدواریم امسال بتوانیم شاهد ثبت منظر فرهنگی ماسوله در فهرست میراث‌جهانی یونسکو باشیم تا این اثر به‌عنوان سی‌ویکمین اثر ایران در این فهرست به ثبت برسد.

انتهای پیام/