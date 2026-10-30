۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۱

حق‌شناس، استاندار گیلان در نشست مشترک با ارزیاب ایکوموس:

ثبت‌جهانی ماسوله، تایید جایگاه تاریخی این شهر در حافظه تمدنی ایران است

ثبت‌جهانی ماسوله، تایید جایگاه تاریخی این شهر در حافظه تمدنی ایران است

استاندار گیلان با تاکید بر برخورداری ماسوله از پشتوانه‌ای عمیق از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی، ثبت‌جهانی این شهر را فرصتی برای بازشناساندن بخشی از هویت تاریخی ایران به جامعه جهانی دانست و تصریح کرد: ثبت‌جهانی ماسوله، تایید بین‌المللی جایگاهی است که این شهر از دیرباز در حافظه فرهنگی و تاریخی مردم ایران داشته است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌شناس، ظهر امروز جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در نشست مشترک با شایفول بن شاهیدان، ارزیاب بین‌المللی شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)، که با حضور کریم معصومی، نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، فرماندار فومن، مدیران محلی ماسوله و پژوهشگران برگزار شد.

او با قدردانی از تلاش کارشناسان، پژوهشگران و مجموعه دست‌اندرکاران تدوین پرونده ثبت‌جهانی ماسوله افزود: بررسی‌های تخصصی صورت‌گرفته، ابعاد گوناگون ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این شهر را تبیین کرده و بستر مناسبی برای پیشبرد مراحل ارزیابی فراهم آورده است.

گیلان؛ گستره‌ای از شواهد تاریخی و تمدنی چند هزارساله

استاندار گیلان با بیان اینکه پیشینه ماسوله را باید در زمینه گسترده‌تر تاریخ و تمدن این استان مورد توجه قرار داد، گفت: گیلان از مجموعه‌ای غنی از آثار، محوطه‌ها و شواهد تاریخی برخوردار است که هر یک بخشی از تاریخ سکونت، دانش، مهارت و زیست فرهنگی مردمان این سرزمین را در دوره‌های مختلف بازتاب می‌دهند.

حق‌شناس با اشاره به جام تاریخی مارلیک در شهرستان رودبار اظهار کرد: این اثر ارزشمند با قدمتی حدود سه هزار سال، که تصویر آن در گذشته بر اسکناس‌ها نیز نقش بسته بود، گواهی بر توانمندی و مهارت مردمان این منطقه در فلزکاری، قالب‌گیری و آفرینش آثار هنری در دوران باستان است.

او همچنین بنای تاریخی اسپیه مزگت را از دیگر شواهد برجسته پیشینه فرهنگی گیلان برشمرد و افزود: این بنا با ریشه‌های تاریخی متعلق به دوران پیش از اسلام، بخشی از هویت معماری و لایه‌های تاریخی این سرزمین را نمایندگی می‌کند.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به کشف جمجمه‌ای با قدمت حدود ۱۲۰۰ سال در منطقه بویه و وجود شواهدی از انجام عمل جراحی بر روی آن بیان کرد: این یافته تاریخی که در پژوهشگاه گیلان‌شناسی نگهداری می‌شود، از جمله شواهد قابل توجه درباره پیشینه دانش و مهارت‌های پزشکی در این منطقه است.

حق‌شناس همچنین با اشاره به قدمت برخی بناهای تاریخی رشت و قلعه‌رودخان خاطرنشان کرد: وجود بناهایی با پیشینه حدود ۷۰۰ سال در رشت، قلعه‌رودخان با قدمتی چندصدساله و دیگر آثار تاریخی استان، بیانگر استمرار حیات تاریخی و فرهنگی در این گستره جغرافیایی است.

او با یادآوری اینکه رشت نیز حدود ۵۰۰ سال پیش به مرکزیت منطقه تبدیل شد، افزود: مجموعه این شواهد و آثار، تصویری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی و تمدنی گیلان ارائه می‌کند که شایستگی معرفی و بازشناسی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را دارند.

ثبت‌جهانی ماسوله؛ بازشناسی یک جایگاه تاریخی در تراز جهانی

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی ماسوله در فرایند ارزیابی بین‌المللی تصریح کرد: ارزش و اعتبار تاریخی ماسوله برای مردم گیلان و ایران امری شناخته‌شده است و ثبت‌جهانی آن می‌تواند تاییدی بین‌المللی بر جایگاهی باشد که این شهر از گذشته در حافظه تاریخی و فرهنگی ایرانیان به دست آورده است.

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌ها و مستندات موجود در پرونده ثبت‌جهانی ماسوله گفت: این شهر از پشتوانه‌ای ارزشمند برای معرفی به جامعه جهانی برخوردار است و به نتیجه نرسیدن این پرونده، به معنای از دست رفتن فرصتی مهم برای شناساندن بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل بررسی‌های تخصصی، تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی مجموعه‌های استانی و ملی، پرونده ثبت‌جهانی ماسوله مراحل پیش‌رو را با موفقیت پشت سر بگذارد و زمینه ثبت این شهر تاریخی در فهرست میراث‌جهانی یونسکو فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080800547
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha