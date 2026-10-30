به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌شناس، ظهر امروز جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در نشست مشترک با شایفول بن شاهیدان، ارزیاب بین‌المللی شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)، که با حضور کریم معصومی، نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، فرماندار فومن، مدیران محلی ماسوله و پژوهشگران برگزار شد.

او با قدردانی از تلاش کارشناسان، پژوهشگران و مجموعه دست‌اندرکاران تدوین پرونده ثبت‌جهانی ماسوله افزود: بررسی‌های تخصصی صورت‌گرفته، ابعاد گوناگون ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این شهر را تبیین کرده و بستر مناسبی برای پیشبرد مراحل ارزیابی فراهم آورده است.

گیلان؛ گستره‌ای از شواهد تاریخی و تمدنی چند هزارساله

استاندار گیلان با بیان اینکه پیشینه ماسوله را باید در زمینه گسترده‌تر تاریخ و تمدن این استان مورد توجه قرار داد، گفت: گیلان از مجموعه‌ای غنی از آثار، محوطه‌ها و شواهد تاریخی برخوردار است که هر یک بخشی از تاریخ سکونت، دانش، مهارت و زیست فرهنگی مردمان این سرزمین را در دوره‌های مختلف بازتاب می‌دهند.

حق‌شناس با اشاره به جام تاریخی مارلیک در شهرستان رودبار اظهار کرد: این اثر ارزشمند با قدمتی حدود سه هزار سال، که تصویر آن در گذشته بر اسکناس‌ها نیز نقش بسته بود، گواهی بر توانمندی و مهارت مردمان این منطقه در فلزکاری، قالب‌گیری و آفرینش آثار هنری در دوران باستان است.

او همچنین بنای تاریخی اسپیه مزگت را از دیگر شواهد برجسته پیشینه فرهنگی گیلان برشمرد و افزود: این بنا با ریشه‌های تاریخی متعلق به دوران پیش از اسلام، بخشی از هویت معماری و لایه‌های تاریخی این سرزمین را نمایندگی می‌کند.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به کشف جمجمه‌ای با قدمت حدود ۱۲۰۰ سال در منطقه بویه و وجود شواهدی از انجام عمل جراحی بر روی آن بیان کرد: این یافته تاریخی که در پژوهشگاه گیلان‌شناسی نگهداری می‌شود، از جمله شواهد قابل توجه درباره پیشینه دانش و مهارت‌های پزشکی در این منطقه است.

حق‌شناس همچنین با اشاره به قدمت برخی بناهای تاریخی رشت و قلعه‌رودخان خاطرنشان کرد: وجود بناهایی با پیشینه حدود ۷۰۰ سال در رشت، قلعه‌رودخان با قدمتی چندصدساله و دیگر آثار تاریخی استان، بیانگر استمرار حیات تاریخی و فرهنگی در این گستره جغرافیایی است.

او با یادآوری اینکه رشت نیز حدود ۵۰۰ سال پیش به مرکزیت منطقه تبدیل شد، افزود: مجموعه این شواهد و آثار، تصویری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی و تمدنی گیلان ارائه می‌کند که شایستگی معرفی و بازشناسی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را دارند.

ثبت‌جهانی ماسوله؛ بازشناسی یک جایگاه تاریخی در تراز جهانی

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی ماسوله در فرایند ارزیابی بین‌المللی تصریح کرد: ارزش و اعتبار تاریخی ماسوله برای مردم گیلان و ایران امری شناخته‌شده است و ثبت‌جهانی آن می‌تواند تاییدی بین‌المللی بر جایگاهی باشد که این شهر از گذشته در حافظه تاریخی و فرهنگی ایرانیان به دست آورده است.

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌ها و مستندات موجود در پرونده ثبت‌جهانی ماسوله گفت: این شهر از پشتوانه‌ای ارزشمند برای معرفی به جامعه جهانی برخوردار است و به نتیجه نرسیدن این پرونده، به معنای از دست رفتن فرصتی مهم برای شناساندن بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل بررسی‌های تخصصی، تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی مجموعه‌های استانی و ملی، پرونده ثبت‌جهانی ماسوله مراحل پیش‌رو را با موفقیت پشت سر بگذارد و زمینه ثبت این شهر تاریخی در فهرست میراث‌جهانی یونسکو فراهم شود.

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