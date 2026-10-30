به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن نجات امروز جمعه هشتم آبان ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این تور با هدف آشنایی بیشتر گردشگران با فرآیند تولید زعفران و تجربه زیست روستایی در منطقه برگزار شد و در این برنامه، شرکت‌کنندگان علاوه بر بازدید از مزارع زعفران، با مراحل برداشت و فرآوری این محصول ارزشمند نیز آشنا شدند.

فرماندار زاوه، با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد، ضمن تأکید بر اهمیت گردشگری در اقتصاد منطقه، اظهار کرد: شهرستان زاوه ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه گردشگری کشاورزی و طبیعت‌گردی دارد، برگزاری چنین توری با حضور کمپرداران، نه تنها باعث معرفی بهتر محصول زعفران به سطح ملی و بین‌المللی می‌شود، بلکه می‌تواند محرک اقتصادی برای روستاهای منطقه و ایجاد اشتغال برای ساکنان باشد.

او تصریح کرد: شهرستان از تمامی تلاش‌ها برای تبدیل شدن به قطب گردشگری محصولاتی نظیر زعفران حمایت خواهند کرد.

نجات گفت: شهرستان زاوه بیش از ۱۶ هکتار سطح زیر کشت زعفران دارد و یکی از بزرگ‌ترین شهرستان‌های خراسان در تولید زعفران است.

این تور که با مشارکت کمپرداران در محل مجموعه گردشگری جهانشیری در روستای صفی آباد برگزار شد، با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان روبرو شد و فرصتی فراهم آورد تا طبیعت‌گردان از زیبایی‌های چشم‌نواز مزارع و فرهنگ بومی منطقه لذت ببرند.

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