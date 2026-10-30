نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» در قلعه چالشتر چهارمحال و بختیاری برپا شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌مؤمن امیرپور روز جمعه هشتم آبان‌ماه جاری گفت: در نمایشگاه هزار میدان، هزار بازار ۴۰ نفر از هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از شهرهای شهرکرد، نافچ، هفشجان، سامان و بن حضور پیدا کردند.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد افزود: در این نمایشگاه انواع محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی شامل تولیدات مرتبط با بافته‌های داری، سرمه‌دوزی، عروسک‌سازی، سفالگری، میناکاری و قلم‌زنی ارائه شده است.

امیرپور تصریح کرد: نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری به‌مدت یک‌روز در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد برپا بود.

انتهای پیام/