به گزارش خبرنگار میراث آریا، شهرام شریفی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فیروزکوه، با اشاره به جایگاه روستاهای فیروزکوه در حفظ و تداوم هنرهای سنتی اظهار کرد: شهرستان فیروزکوه به‌عنوان پهناورترین شهرستان استان تهران، از روستاهای متعددی برخوردار است که زندگی روستایی و فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های بومی همچنان در آن‌ها جریان دارد. در این میان، صنایع‌دستی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، به‌ویژه برای زنان روستایی، ایفا می‌کند.

او افزود: رشته‌های سنتی گلیم‌بافی و جاجیم‌بافی از جمله هنرهای فعال در روستاهای فیروزکوه هستند و کارگاه‌های متعددی در این حوزه‌ها به تولید محصولات صنایع‌دستی مشغول‌اند. استمرار این فعالیت‌ها علاوه بر کمک به اقتصاد خانوارهای روستایی، در حفظ میراث فرهنگی ناملموس و انتقال مهارت‌های بومی به نسل‌های آینده نیز اهمیت دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فیروزکوه درباره اقدامات حمایتی انجام‌شده در این حوزه گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌های مورد تقاضای علاقه‌مندان، از برنامه‌های مستمر این اداره است که با هدف توسعه مهارت‌های تخصصی و فراهم‌کردن زمینه ورود افراد به عرصه تولید صنایع‌دستی اجرا می‌شود.

شریفی ادامه داد: پرداخت تسهیلات خرد و کارگاهی نیز از دیگر برنامه‌های حمایتی برای فعالان این حوزه است؛ به‌طوری‌که امسال موافقت لازم برای اعطای تسهیلات به پنج کارگاه تولیدی صنایع‌دستی شهرستان انجام شده و روند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان نیز در حال پیگیری و اجراست.

او با تأکید بر اهمیت فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب برای فروش محصولات هنرمندان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان صنایع‌دستی فیروزکوه، دسترسی به فضای دائمی و مناسب برای عرضه مستقیم تولیدات و ارتباط مؤثرتر با مشتریان است. در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در شهرستان انجام شده است.

شریفی افزود: در پی این پیگیری‌ها و با توجه به مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان، قطعه زمینی در ورودی شهر فیروزکوه برای احداث نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی اختصاص یافته و اعتبار موردنیاز این طرح نیز تأمین شده است. این پروژه در آستانه ورود به مرحله اجرا قرار دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فیروزکوه همچنین از پیشرفت عملیات اجرایی بازارچه دائمی صنایع‌دستی در ورودی منطقه گردشگری تنگه واشی خبر داد و گفت: این بازارچه با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد در حال ساخت است و با تکمیل عملیات اجرایی، به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: راه‌اندازی این بازارچه‌ها بتواند زمینه عرضه مستقیم محصولات، افزایش فروش و درآمد هنرمندان، تقویت اقتصاد محلی و معرفی بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی فیروزکوه به گردشگران را فراهم کند.

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