به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد میرزایی امروز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تقویت حضور و معرفی ساختار اداری میراث‌فرهنگی در سطح شهرستان اظهار کرد: نصب تابلو نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنداب، اقدامی در راستای سامان‌دهی فضای اداری، ارتقای هویت بصری مجموعه و ایجاد دسترسی آسان‌تر برای مراجعه‌کنندگان است.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنداب افزود: معرفی مناسب نمایندگی میراث فرهنگی در شهرستان، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی نسبت به مأموریت‌ها و خدمات این مجموعه، زمینه ارتباط مؤثرتر با شهروندان، هنرمندان صنایع‌دستی، فعالان گردشگری و دوستداران میراث تاریخی و فرهنگی را فراهم می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌های اداری و ارتباطی و توسعه تعامل با مردم و فعالان این حوزه، زمینه معرفی، حفاظت و بهره‌برداری شایسته از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنداب را بیش از پیش فراهم کنیم.



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