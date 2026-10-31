حافظیه از جایگاه تشکیلاتی و ساختار اداری مستقلی برخوردار شده است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی در آیین تودیع و معارفه مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی حافظیه که در تاریخ 9 آبان برگزار شد، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ارتقای جایگاه تشکیلاتی مجموعه‌های تاریخی بزرگ استان گفت: این مجموعه برخلاف سازمان‌های اداری، تعطیلی و استراحتی نمی‌شناسد و مدیریت آن نیازمند افرادی است که فراتر از اصول اداری، با مفاهیم عشق و آرامشی که در غزلیات حافظ جاری است، آشنایی داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، با قدردانی از زحمات مدیر پیشین مجموعه حافظیه، خاطرنشان کرد: پذیرش مسئولیت مدیریت حافظیه، به دلیل فشار کاری و حساسیت‌های این مجموعه، نوعی «ادای دین» به ساحت عرفان و ادب این سرزمین است.

او افزود: مدیریت این مکان حساس، به صبوری و رویکردی نیاز دارد که با روح معنوی شهر راز و جایگاه خواجه شیراز همسو باشد.

در ادامه این مراسم، محمود فرخی، مدیر جدید مجموعه تاریخی‌فرهنگی حافظیه، با بیان اینکه این جایگاه را نه به‌عنوان یک پست اداری، بلکه فرصتی برای خدمت می‌بیند، گفت: این مسئولیت فرصتی برای خدمت به میراثی است که با دل و جان مردم جهان گره خورده است.

فرخی با اشاره به یادداشت زنده‌یاد مسعود فرزاد، از مصححان دیوان حافظ، ابراز امیدواری کرد که در مدت مسئولیت خود و در حد توان، نهایت خدمت را به این آستان معنوی ارائه دهد.

در بخش تودیع این مراسم نیز هاشم شایق، مدیر پیشین مجموعه حافظیه، با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل میراث فرهنگی فارس، دستاوردهای سال گذشته را حاصل همکاری تیمی کارکنان دانست و مدیریت حافظیه را تجربه‌ای معنوی توصیف کرد.

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