اجرای مرحله دوم مرمت سرای تاریخی مستوفی نیشابور

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز شنبه نهم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پس از مرمت و استحکام بخشی بدنه خارجی بنا، که پی و اِزاره دیوار آن به‌شدت فرسوده شده بود و نیز بازگشایی و مرمت راهرو زیرزمینی و سقف غرفه های تیمچه و اجرای عایق آن با اخذ کمک از مالکان در تابستان سال جاری، مرحله دوم مرمت و احیا با موضوع مرمت جداره‌های داخلی آن از پانزده مهرماه امسال شروع شده و در جریان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: با وجود موقعیت طلایی سرا در حاشیه مهم‌ترین خیابان تجاری شهر و نیز دسترسی از داخل بازار، متاسفانه به‌ دلیل رسیدگی نشدن طی چندین دهه فرسودگی زیادی در پی و جداره‌ها، ایجاد الحاقات، تغییر پوسته و ... را در بنا ملاحظه می‌کنیم که به‌ تدریج با عملیات مرمتی بهسازی می شوند.

گیاهی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در مرحله دوم شناسایی و کشف سردر زیبای سرا در پشت تابلوهای نصب شده روی آن بود که با تلاش و گفت‌وگوی انجام شده تابلوها جمع آوری و هم اکنون سر در به‌عنوان مُعرف هویتی بنا قابل مشاهده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور تصریح کرد: از آنجا که مهم‌ترین چالش مرمت بنا مشکلات حقوقی و مالکیتی است از عمده مالک تیمچه (خیریه فضل بن شاذان) درخواست رفع چالش‌های مذکور شده که این موضوع جنبه اجرایی گرفته است.

گیاهی افزود: هم‌اکنون ورودی این سرای تاریخی مغازه‌های پلاستیک فروشی فعال است و از بقیه سرا به‌عنوان انبار استفاده و یا فضاهای رها شده می باشد که متروکه است و وضعیت مناسبی ندارد، لذا در صورت تکمیل طرح مرمت و رفع الحاقات اضافی، شاهد یکی از زیباترین فضاهای گردشگری و هویتی در شهر تاریخی نیشابور خواهیم بود.

او ادامه داد: در نخستین اقدام بهسازی، با برداشتن نیم متر خاک و نخاله، آجر فرش قدیمی محوطه و خرند آجری باغچه‌ها پیدا شد که خوشبختانه تراز کف مشخص و هم اکنون خاک و نخاله انباشته شده به‌تدریج از بنا خارج می‌شود.

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