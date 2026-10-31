۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۲

معاون گردشگری استان تهران خبر داد

دستور دادستان تهران برای مسدودشدن صفحات غیرمجاز گردشگری در فضای مجازی

دستور دادستان تهران برای مسدودشدن صفحات غیرمجاز گردشگری در فضای مجازی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، از صدور دستور دادستان تهران برای شناسایی و مسدودسازی صفحات فاقد مجوز فعال در حوزه گردشگری در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا همتی امروز شنبه 9 آبان، با اشاره به پیگیری‌های معاونت گردشگری استان تهران و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان دستگاه قضایی اظهار کرد: در نتیجه تعامل و هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه قضایی، دستور دادستان تهران برای برخورد قانونی با صفحات فاقد مجوزی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ، سازمان‌دهی و برگزاری گشت‌ها و برنامه‌های گردشگری می‌کنند، صادر شده است.


او افزود: در جریان پایش‌ها و اقدامات نظارتی انجام‌شده، تاکنون نزدیک به ۸۰۰ صفحه غیرمجاز اینستاگرامی در حوزه گردشگری شناسایی شده و اطلاعات و مستندات مربوط به این صفحات برای بررسی و اتخاذ تصمیمات قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
همتی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های گردشگری در فضای مجازی بیان کرد: فعالیت مجموعه‌ها و صفحات فاقد مجوز، علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم در بازار گردشگری، می‌تواند حقوق گردشگران را نیز با مخاطره مواجه کند؛ از این رو نظارت بر این فعالیت‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی، از اولویت‌های معاونت گردشگری استان تهران است.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به ضرورت حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز تصریح کرد: این دفاتر در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد، همچنان با رعایت ضوابط قانونی به ارائه خدمات مشغول هستند و صیانت از حقوق این فعالان قانون‌مدار و ایجاد فضای رقابتی سالم در صنعت گردشگری، ضرورتی انکارناپذیر است.

او در پایان تأکید کرد: پیگیری فعالیت‌های غیرمجاز گردشگری در فضای مجازی با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت و معاونت گردشگری استان تهران در راستای حمایت از حقوق گردشگران، ساماندهی بازار خدمات گردشگری و پشتیبانی از فعالان دارای مجوز، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080900556
مریم خدابنده
دبیر مهدی ارجمند

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