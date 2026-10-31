به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز شنبه ۹ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز فاز نخست مرمت این کاروانسرا اظهار کرد: در مرحله نخست، عملیات مرمت نمای ضلع جنوبی مشرف به خیابان و همچنین شترخانه ضلع غربی به پایان رسید و با تکمیل این بخش‌ها، زمینه برای اجرای مرحله دوم عملیات مرمتی فراهم شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در فاز دوم، مرمت شترخانه ضلع شرقی کاروانسرا در اولویت قرار گرفته است که شامل آواربرداری، مرمت و بازسازی بخش‌های آجری و تراشیدن و اصلاح قسمت‌های خشتی آسیب‌دیده خواهد بود.

او با اشاره به وضعیت آسیب‌دیدگی طاق‌های بنا تصریح کرد: با توجه به تخریب‌های گسترده در بخش طاق‌ها، عملیات پوشش و بازسازی این قسمت‌ها با رعایت ملاحظات فنی و اصول مرمت بناهای تاریخی انجام خواهد شد و در نهایت، بام‌سازی با استفاده از کاهگل مرغوب در دستور کار قرار دارد.

محمودی ادامه داد: همچنین حجره‌های ضلع شرقی به‌طور کامل با اجرای تیرپوش سامان‌دهی و بازسازی می‌شوند و پس از آن، عملیات کاهگل‌کاری و شیب‌بندی اصولی بام با هدف هدایت مناسب آب‌های سطحی و جلوگیری از نفوذ رطوبت به ساختار بنا اجرا خواهد شد.

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