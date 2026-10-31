به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی چهارشنبه شب ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست با فعالان گردشگری خراسان جنوبی اظهار کرد: توسعه گردشگری با مشارکت مردم، تقویت جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی امکان‌پذیر است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان افزود: خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف گردشگری داخلی و خارجی، از جمله گردشگری سلامت، زیارت، روستایی و فرهنگی، توانمندی‌های ارزشمندی دارد که با حمایت مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کرد.

او با تأکید بر ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری استان گفت: مقرر است با اعزام کارشناسان وزارتخانه، ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری خراسان جنوبی بررسی و طرحی جامع با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه تدوین شود تا پس از تکمیل مطالعات، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح شود.

محسنی‌بندپی با اشاره به نوسانات گردشگری کشور در پی تحولات و بحران‌های اخیر بیان کرد: صنعت گردشگری در ماه‌های گذشته با کاهش و افزایش‌هایی در ورود گردشگران مواجه شد، اما با برنامه‌ریزی و همکاری فعالان این حوزه، روند بهبود در برخی مقاطع از سر گرفته شد؛ از این رو باید برای شرایط مختلف، از جمله تشدید بحران‌ها، سناریوهای مشخصی داشته باشیم.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی توسعه بوم‌گردی‌ها را از اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: سیاست ما حمایت از گسترش اقامتگاه‌های بوم‌گردی و پیوند دادن آنها با صنایع دستی است؛ به‌گونه‌ای که ایجاد بوم‌گردی در روستاها و راه‌اندازی خانه‌های صنایع دستی بتواند به تقویت اقتصاد محلی و تکمیل زنجیره ارزش گردشگری کمک کند.

او همچنین از آمادگی برای حمایت از طرح‌های گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از طریق تسهیلات بانکی خبر داد و افزود: منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای این بخش، از جمله ظرفیت‌های بند «ب» تبصره ۱۵ و منابع مرتبط با صندوق توسعه ملی، می‌تواند در تأمین مالی طرح‌های واجد شرایط به کار گرفته شود، همچنین برای حمایت از ساخت هتل‌های پنج‌ستاره در استان، امکان بررسی پرداخت تسهیلات با پیشرفت فیزیکی اولیه پنج تا ۱۰ درصد وجود دارد.

محسنی‌بندپی با اشاره به ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری اظهار کرد: مشکلات بانکی، تسهیل فرایندهای اداری و استفاده از مشوق‌های قانونی باید با همکاری دستگاه‌های ملی و استانی پیگیری شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری در این بخش فعالیت کنند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت در خراسان جنوبی گفت: برای فعالیت دفاتر گردشگری سلامت در استان مجوزهایی صادر شده است و در صورت ارائه مستندات معتبر از سوی فعالان این حوزه، امکان بررسی درخواست‌های بیشتر، به‌ویژه برای توسعه بازار گردشگران افغانستان، وجود دارد.

او همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و محصولات شاخص استان، از جمله زرشک، عناب و زعفران، تأکید کرد و افزود: ثبت ملی و پیگیری ثبت بین‌المللی محصولات واجد شرایط می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های بومی و تقویت گردشگری استان کمک کند.

محسنی‌بندپی با تأکید بر نقش مردم در توسعه پایدار گردشگری گفت: رویدادهای گردشگری زمانی اثربخش هستند که مردم در طراحی و اجرای آنها مشارکت داشته باشند و نتایج ملموسی در جذب گردشگر، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش درآمد جوامع میزبان ایجاد کنند.

او حمایت استاندار و نمایندگان خراسان جنوبی از توسعه گردشگری را زمینه‌ای مناسب برای پیشبرد برنامه‌های این بخش دانست و بر آمادگی وزارت میراث فرهنگی برای همکاری با مسئولان استان و بخش خصوصی به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.

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