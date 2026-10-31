به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید حسن هاشمی چهارشنبه شب ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست فعالان گردشگری خراسان جنوبی با معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، معدنی و علمی استان اظهار کرد: با وجود برخورداری خراسان جنوبی از جاذبه‌های ارزشمند، بسیاری از این ظرفیت‌ها همچنان مغفول مانده و به مقصد گردشگری و منبع درآمد پایدار تبدیل نشده‌اند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به میراث فرهنگی افزود: رویکرد استان نباید صرفاً به حفظ آثار تاریخی محدود شود، بلکه باید زمینه بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

او مقبره ابن‌حسام خوسفی، خانه‌های تاریخی بیرجند، ارگ بهارستان، ظرفیت‌های نجومی و علمی، معادن متنوع، کویر و روستاهای تاریخی را از جمله داشته‌های ارزشمند استان برشمرد و گفت: این ظرفیت‌ها زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری فرهنگی، علمی، ژئوتوریسم و گردشگری سلامت فراهم کرده‌اند.

هاشمی با اشاره به مرز مشترک ۳۳۱ کیلومتری استان با افغانستان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه تجارت و گردشگری را ضروری دانست و خواستار ایجاد کارگروه ویژه برای رفع موانع و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری شد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، توسعه گردشگری روستایی را با توجه به خشکسالی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشاورزی استان ضروری دانست و افزود: احیای صنایع دستی، قالی‌بافی و دیگر صنایع بومی در کنار برگزاری رویدادهایی مانند گل نرگس و پنبه مله در خوسف می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های محلی، اشتغال‌زایی و تقویت معیشت روستاییان کمک کند.

او همچنین بر توسعه رشته‌های دانشگاهی مرتبط با گردشگری و توسعه روستایی و ایجاد دانشکده تخصصی در این حوزه تأکید کرد و خواستار حمایت وزارت میراث فرهنگی برای تربیت نیروی انسانی متخصص شد.

هاشمی تدوین برنامه جامع تحول گردشگری استان و پیگیری ثبت جهانی روستاهای مستعد، از جمله چنشت و افین، را ضروری دانست و تأکید کرد: تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی خراسان جنوبی به ثروت پایدار، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، توسعه زیرساخت‌ها و تغییر رویکرد به اقتصاد گردشگری است.

ثبت جشنواره‌های زرشک، زعفران و عناب خراسان جنوبی در تقویم گردشگری کشور پیگیری شود

نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و کشاورزی خراسان جنوبی، خواستار ثبت جشنواره‌های زرشک، زعفران و عناب این استان در تقویم گردشگری کشور و تدوین استاندارد مشخص برای صیانت از اعتبار زعفران قاینات شد.

سلمان اسحاقی اظهار کرد: خراسان جنوبی با وجود محدودیت زیرساخت‌ها و موانع متعدد، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری دارد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، از ثبت آجیل مشکل‌گشای روستای بیهود و تلاش‌ها برای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان تقدیر کرد و خواستار تداوم این اقدامات شد.

اسحاقی همچنین بر ضرورت تقویت گردشگری سلامت تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت مدیران و مجموعه میراث فرهنگی برای تحقق اهداف این حوزه را ضروری دانست.

او با اشاره به ثبت جشنواره عناب به نام خرم‌آباد در تقویم گردشگری کشور، افزود: ثبت جشنواره‌های برداشت زرشک، زعفران و عناب به نام خراسان جنوبی در تقویم گردشگری ایران، از مطالبات مهم استان است و باید به‌طور جدی پیگیری شود.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، مهر و آبان را به دلیل فصل برداشت زرشک و زعفران، فرصتی ویژه برای توسعه گردشگری کشاورزی در استان دانست و گفت: این ظرفیت می‌تواند زمینه معرفی محصولات بومی، جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

اسحاقی با اشاره به جایگاه زرشک بی‌دانه خراسان جنوبی و شهرت زعفران قاینات، بر ضرورت تدوین استانداردهای مشخص برای این محصول و صیانت از نام و اعتبار آن در بازار تأکید کرد.

او ثبت ملی زعفران خراسان جنوبی و قاینات و معرفی رسمی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری استان را از دیگر مطالبات برشمرد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولان، اقدامات مؤثری برای ثبت این ظرفیت‌ها و تقویت جایگاه خراسان جنوبی در گردشگری کشور انجام شود.

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