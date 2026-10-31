۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷

استاندار خراسان جنوبی:

خراسان جنوبی رتبه سوم کشور در پرداخت تسهیلات گردشگری را کسب کرد

خراسان جنوبی رتبه سوم کشور در پرداخت تسهیلات گردشگری را کسب کرد

استاندار خراسان جنوبی از کسب رتبه سوم کشور توسط این استان در پرداخت تسهیلات گردشگری خبر داد و گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان ۲۰۰ درصد افزایش یافته و تسهیلات این حوزه نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ برابر شده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  سید محمدرضا هاشمی چهارشنبه‌ شب در نشست فعالان گردشگری خراسان جنوبی با معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: افزایش اعتبارات و تسهیلات، زمینه مناسبی برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق صنعت گردشگری استان فراهم کرده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه افزود: بیش از ۲۰ مجوز بی‌نام گردشگری در استان معرفی شده است؛ اقدامی که با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری انجام شده است.

او ادامه داد: در دولت چهاردهم بیش از ۳۰ اقامتگاه بوم‌گردی در استان راه‌اندازی شده و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی در ایام نوروز و تابستان نیز با تحولات قابل توجهی همراه بوده است.

هاشمی با اشاره به پیگیری میدانی مسائل فعالان گردشگری گفت: سفرهای کاری به شهرستان‌ها برای دیدار با فعالان این حوزه و بررسی مشکلات آنان سه برابر شده است و مطالبات مربوط به پروازها، تورهای گردشگری و موانع سرمایه‌گذاری با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی توسعه گردشگری زمینی و بهره‌گیری از ظرفیت مرزهای استان را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و اظهار کرد: خراسان جنوبی یکی از دو استان مرزی کشور است که طرح گذر از مرزها را به‌صورت جدی دنبال می‌کند و مرزهای یزدان و ماهیرود ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگران خارجی و توسعه مبادلات گردشگری دارند.

او اخذ مجوز نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شهرستان زیرکوه پس از ۱۳ سال را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: توسعه خدمات تخصصی گردشگری در شهرستان‌ها و تسهیل دسترسی فعالان این بخش به خدمات مورد نیاز، در دستور کار قرار دارد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان استان و بخش خصوصی بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مشترک و پیگیری مستمر مسائل فعالان گردشگری می‌تواند روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای را سرعت ببخشد و زمینه بهره‌گیری بیشتر از توان اقتصادی استان را فراهم کند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین گردشگری سلامت را یکی از فرصت‌های مهم توسعه این صنعت در خراسان جنوبی دانست و گفت: موقعیت مرزی استان، نزدیکی به افغانستان و برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، ادبی و ظرفیت‌های کشاورزی، زمینه مناسبی برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است.

او حمایت از سرمایه‌گذاران، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزها و معرفی هدفمند جاذبه‌های گردشگری را از محورهای اصلی توسعه این صنعت برشمرد و بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برای افزایش سهم استان از منافع اقتصادی گردشگری تأکید کرد.

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کد خبر 1405080900562
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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