به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۶ آبان ماه، هشتمین نشست کمیته فنی موافقت اصولی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، با حضور اعضای کمیته و به ریاست مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

امیر کرم‌زاده در حاشیه برگزاری این نشست گفت: در این نشست، پس از بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه‌شده، با ۷ طرح موافقت شد و ۲ طرح دیگر نیز به‌منظور رفع نواقص و تکمیل مدارک، برای اصلاح و بررسی مجدد به متقاضیان بازگردانده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های مورد موافقت، ۱۵ همت است و اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال‌زایی برای ۳۰۰ نفر را در بخش گردشگری و خدمات وابسته فراهم خواهد کرد.

کرم‌زاده تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، بررسی دقیق طرح‌ها و تسریع در فرآیند صدور موافقت اصولی، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار است.

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