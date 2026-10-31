۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳

تصویب ۷ طرح گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۱۵ همت در استان اصفهان

تصویب ۷ طرح گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۱۵ همت در استان اصفهان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از موافقت با ۷ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۱۵ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۳۰۰ نفر خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۶ آبان ماه، هشتمین نشست کمیته فنی موافقت اصولی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، با حضور اعضای کمیته و به ریاست مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

امیر کرم‌زاده در حاشیه برگزاری این نشست گفت: در این نشست، پس از بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه‌شده، با ۷ طرح موافقت شد و ۲ طرح دیگر نیز به‌منظور رفع نواقص و تکمیل مدارک، برای اصلاح و بررسی مجدد به متقاضیان بازگردانده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های مورد موافقت، ۱۵ همت است و اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال‌زایی برای ۳۰۰ نفر را در بخش گردشگری و خدمات وابسته فراهم خواهد کرد.

کرم‌زاده تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، بررسی دقیق طرح‌ها و تسریع در فرآیند صدور موافقت اصولی، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار است.

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کد خبر 1405080900563
سعید احمدی
دبیر مهدی ارجمند

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