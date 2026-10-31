مرحوم مجیدزاده نام جیرفت را در تاریخ تمدن جهان ماندگار کرد

دادخدا سالاری رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفت‌وگو با میراث ‌آریا در حاشیه مراسم گرامی‌داشت زنده‌یاد مجیدزاده، با اشاره به خدمات علمی و حقوقی زنده‌یاد یوسف مجیدزاده در معرفی تمدن جیرفت، اظهار کرد: من معتقدم مجیدزاده دین بزرگی بر گردن ایران دارد، چراکه با تکیه بر جایگاه علمی و اعتبار بین‌المللی خود، در یکی از پرونده‌های مهم مربوط به میراث‌فرهنگی کشور در خصوص استرداد اشیا باستانی جیرفت از انگلیس به کشور، نقشی موثر در اثبات حقانیت ایران ایفا کرد.

سالاری با بیان خاطراتی از همکاری‌های علمی و قضایی با این باستان‌شناس برجسته افزود: معرفی جهانی تمدن جیرفت حاصل سال‌ها تلاش و پژوهش مجیدزاده است و نباید بزرگداشت چنین شخصیتی به برگزاری سمینار و مراسم یادبود محدود شود. امروز باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی، زمینه معرفی گسترده‌تر این تمدن را در سطح بین‌المللی فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به بازتاب جهانی پژوهش‌های مرتبط با تمدن جیرفت بیان کرد: در پی تلاش‌های میدزاده در معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی جیرفت، یک مجله معتبر علمی اروپایی نیز بخشی را به نوشته‌های پژوهشگران خارجی درباره تمدن جیرفت اختصاص داده است، معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت تاریخی و تمدنی، علاوه بر تقویت جایگاه فرهنگی منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز جذب اعتبارات و توجه بیشتر به توسعه آن باشد و در کاهش زمینه‌های بروز بزه نیز اثرگذار باشد.

او در ادامه به پرونده خروج غیرقانونی اشیا باستانی از کشور اشاره کرد و گفت: در جریان این پرونده، بخشی از آثار تاریخی از ایران خارج شده و ۳۵ قطعه از این اشیا در انگلیس خریداری شده بود، آثاری که قرار بود بخشی از آن‌ها به موزه سلطنتی این کشور منتقل شود، در پی این اتفاق همکاران وزارت میراث‌فرهنگی پیگیری‌های حقوقی را آغاز کردند و مستندات و شواهد موجود در دفتر کار ما پس از ترجمه، برای رسیدگی به پرونده در اختیار مراجع قضایی انگلیس قرار گرفت.

سالاری افزود: در ابتدا دادگاه انگلیس این مستندات را نپذیرفت، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، زنده‌یاد مجیدزاده با هزینه شخصی از فرانسه به لندن رفت و در دادگاه شهادت داد، اعتبار علمی و شهرت بین‌المللی او موجب شد شهادتش مورد پذیرش قرار گیرد، کتاب او درباره بین‌النهرین نیز پیش‌تر به‌عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده بود و همین پیشینه علمی، در پذیرش اظهارات و اثبات حقانیت ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر جایگاه پژوهش‌های مجیدزاده در بازشناسی خاستگاه تمدنی جیرفت تصریح کرد: پیش از این، فرضیه‌های مختلفی درباره منشا تمدن وجود داشت و برخی خاستگاه آن را به بین‌النهرین نسبت می‌دادند، اما مجیدزاده با اتکا به شواهد و مستندات علمی نشان داد که ریشه‌های این تمدن در همین منطقه قرار دارد و بین‌النهرین را نمی‌توان سرمنشا یگانه تمدن دانست.

او در ادامه بیان کرد: اهمیت این موضوع از آن جهت دوچندان است که این سخنان را پژوهشگری مطرح می‌کرد که سال‌ها در دانشگاه‌های اروپا درباره بین‌النهرین تدریس کرده و آثار علمی او در این حوزه از منابع معتبر به شمار می‌رفت، از این رو اعتبار علمی و شناخت عمیق او از تمدن‌های باستانی، به استدلال‌هایش وزن و تاثیر بیشتری می‌بخشید.

سالاری با بیان اینکه مجیدزاده در بازتعریف جایگاه تمدنی ایران و جیرفت نقشی ماندگار داشت، گفت: از این منظر معتقدم یوسف مجیدزاده دین بزرگی بر گردن ایران دارد، چراکه به تعبیر من، او در انتقال نگاه پژوهشگران به ریشه‌های تمدن از بین‌النهرین به ایران و جیرفت نقشی اساسی ایفا کرد، نام و نقش برجسته او سال‌ها در حافظه تاریخی و علمی این سرزمین باقی خواهد ماند و آنچه امروز برای پاسداشت خدماتش انجام می‌دهیم، در برابر ارزش تلاش‌ها و دستاوردهای او بسیار اندک است.

انتهای پیام/