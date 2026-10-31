به گزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم یادبود و بزرگداشت زنده‌یاد مهدی حنیفه‌زاده، سرباز وظیفه‌شناس یگان حفاظت مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مدیر مجموعه، جمعی از مدیران و کارکنان سعدآباد و همرزمان و پرسنل یگان حفاظت در سالن کنفرانس کاخ‌موزه ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، این آیین در فضایی آکنده از اندوه و احترام و با هدف پاسداشت یاد و خاطره این سرباز فقید برگزار شد. مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، مداحی و مرثیه‌سرایی و یادآوری فضایل اخلاقی، تعهد کاری و روحیه مسئولیت‌پذیری زنده‌یاد حنیفه‌زاده آغاز شد.

در ادامه، سخنرانان ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم و همکاران یگان حفاظت، بر نقش ارزشمند سربازان در صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی کشور تأکید کردند و اخلاق نیکو، تلاش‌های صادقانه و تعهد سازمانی زنده‌یاد حنیفه‌زاده را از ویژگی‌های ماندگار دوران خدمت وی برشمردند.

در بخش پایانی این مراسم، به پاس قدردانی از خدمات، تلاش‌ها و تعهد این سرباز وظیفه‌شناس و با هدف زنده نگه‌داشتن نام و خاطره او، آسایشگاه سربازان یگان حفاظت مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد طی مراسمی رسمی به نام زنده‌یاد مهدی حنیفه‌زاده نام‌گذاری شد.

گفتنی است زنده‌یاد حنیفه‌زاده هفته گذشته در حین انجام وظیفه و در حالی که تنها دو ماه به پایان دوران خدمت سربازی‌اش باقی مانده بود، دار فانی را وداع گفت.

یاد و نام این سرباز وظیفه‌شناس، در مجموعه سعدآباد ماندگار خواهد ماند.

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