شرط بازنشستگی نیروهای شاغل درمدارس غیردولتی/ بازنشسته ها می توانند دراین مدارس تدریس کنند؟

به گزارش میراث آریا، علی باقرزاده رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش درباره دعوت به کار معلمان بازنشسته از سوی مدارس غیردولتی گفت: مدارس غیردولتی برای استفاده از معلمان بازنشسته یا افرادی که هنوز بازنشسته نشده‌اند، محدودیتی ندارند.

شرط بازنشستگی نیروهای شاغل در مدارس غیردولتی

او با اشاره به وضعیت بازنشستگی نیروهای شاغل در مدارس غیردولتی افزود: افرادی که در این مدارس فعالیت می‌کنند، در صورت مشمول بودن قانون تأمین اجتماعی و برخورداری از شرایط لازم، ممکن است مشمول بازنشستگی شوند؛ اما افرادی که قرارداد ندارند و تحت پوشش هیچ‌یک از سازمان‌های بیمه‌گر نیستند، اساساً مشمول بازنشستگی نیز نمی‌شوند.

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره استفاده مجدد از نیروی بازنشسته در مدارس غیردولتی، بر عهده مؤسس مدرسه است و مؤسس می‌تواند در صورت تمایل، از نیروی بازنشسته خود دوباره استفاده کند.

باقرزاده با اشاره به سازوکار به‌کارگیری معلمان بازنشسته در آموزش و پرورش گفت: در استان‌ها کمیته سرمایه انسانی تشکیل شده است که متناسب با نیاز مناطق در رشته‌ها و جنسیت‌های مختلف، با افراد داوطلب مصاحبه می‌کند و در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، امکان تدریس آنان در مدارس فراهم می‌شود.

او تأکید کرد: به‌کارگیری این افراد به درخواست خودشان و همچنین نیاز آموزش و پرورش بستگی دارد.

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: مدارس غیردولتی برای جذب نیرو، چه از میان بازنشستگان و چه از میان افرادی که از خارج از این مجموعه‌ها متقاضی کار هستند، محدودیتی ندارند.

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