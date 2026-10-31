هشدار دریایی سطح زرد در سواحل خلیج فارس استان بوشهر صادر شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در سواحل خلیج فارس استان بوشهر تا ۱۱ آبان اظهار کرد: ناپایداری‌های موقت جوی همراه با وزش تندباد لحظه‌ای و بارش پراکنده باران و رعدوبرق به‌ویژه در روز دوشنبه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه نوع مخاطره این سامانه شامل بارش پراکنده باران و رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای گاهی بیش از ۴۵ کیلومتر در ساعت و احتمال افزایش موقت ارتفاع موج دریا در هنگام وزش تندباد به صورت موقت بیش از ۱۵۰ سانتیمتر است، گفت: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه ۱۱ آبان، در برخی ساعات بر سرعت وزش باد غالباً جنوب شرقی روی خلیج فارس به‌ویژه در فراساحل افزوده خواهد شد.

او با تأکید بر اینکه در این مدت به‌صورت پراکنده در برخی نقاط استان بوشهر و بر روی دریا، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی شامل بارش پراکنده باران، وزش تندباد لحظه‌ای، گاهی رعدوبرق، گردوخاک و در مناطق مستعد ریزش تگرگ دور از انتظار نیست، افزود: احتمال وقوع و شدت ناپایداری‌های جوی در روز دوشنبه بیشتر خواهد بود.

مساعدی تصریح کرد: جهت وزش باد در استان بوشهر متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در زمان وقوع ناپایداری جوی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود. ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر نیز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل گاهی ۱۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به اثر مخاطره این سامانه خاطرنشان کرد: افزایش موقت ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، و خطر غرق‌شدگی شناگران در مناطق تحت تأثیر از پیامدهای این شرایط جوی است.

او در پایان توصیه کرد: شهروندان و صیادان از ترددهای دریایی غیرضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی اجتناب کرده و ضمن ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم برای پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی را اتخاذ کنند.

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