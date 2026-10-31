به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور، گفت: در آزادراه قزوین- کرج- تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، افزود: در آزادراه ساوه- تهران، محدوده نسیم‌شهر و همچنین محور شهریار- تهران نیز در بیشتر مقاطع، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

او با اشاره به احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها در پی تغییرات جوی، به رانندگان توصیه کرد که با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند و از ترمزگیری و تغییر مسیر ناگهانی بپرهیزند.

سرهنگ قلی نیا تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها، چراغ‌ها و لاستیک خودرو اطمینان حاصل کنند و در شرایط بارندگی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند؛ چراکه لغزندگی مسیر و کاهش میدان دید می‌تواند خطر تصادف را افزایش دهد.

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