به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به همراه جعفر سلامی فرماندار هندیجان، با هدف بررسی موضوعات و ظرفیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری این شهرستان، از چندین طرح و اثر تاریخی دیدن کردند.

محوطه باستانی کدوک؛ نگینی در زنجیره بنادر تاریخی خلیج‌فارس

در این بازدید میدانی، وضعیت محوطه تاریخی کدوک ارزیابی و مقرر شد پرونده ثبتی این محوطه به‌صورت ویژه در دستورکار اداره‌کل قرار گیرد و با دریافت مجوزهای لازم، نسبت به گمانه‌زنی و تعیین عرصه و حریم آن اقدام شود.

محوطه باستانی کدوک از جمله سلسله بنادر تاریخی خلیج‌فارس است که از خوزستان تا بوشهر در امتداد ساحل برجای مانده‌اند. این محوطه با قدمت دوره ساسانی ـ اسلامی ، به‌صورت طولی در نوار ساحلی خلیج‌فارس گسترده شده است.

پیشرفت طرح‌های زیرساختی در ساحل بحرکان

در ادامه، از طرح زیرساخت گردشگری ساحل بحرکان بازدید به عمل آمد. اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در دو سال گذشته اقداماتی نظیر ساخت پیاده‌رو، نصب برج روشنایی، ساخت سرویس بهداشتی، نمازخانه و فروشگاه را در این منطقه به سرانجام رسانده است و این مجموعه در صورت ابلاغ و تخصیص اعتبار در سال جاری، تا آستانه نوروز برای بهره‌برداری گردشگران آماده خواهد شد.

پیگیری ثبت‌ملی مسجد تاریخی شاه‌عنبر

بررسی وضعیت مسجد تاریخی شاه‌عنبر شهر هندیجان که در مجاورت رودخانه جراحی قرار دارد، از دیگر محورهای این سفر کاری بود. باتوجه به ارزش‌های معماری و تاریخی این بنا که متعلق به اواخر دوره قاجار است، مقدمات تهیه و تکمیل پرونده ثبتی آن در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان قرار گرفت.

این سفر میدانی بیانگر عزم جدی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در صیانت از میراث تاریخی و توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری در مناطق ساحلی و کم‌برخوردار استان است.

انتهای پیام/