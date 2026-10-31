به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا فرخی با اشاره به اهمیت سامان‌دهی فعالیت تولیدکنندگان صنایع‌دستی اظهار کرد: صدور پروانه تولید انفرادی و کارگاهی یکی از ابزارهای موثر برای شناسایی، سازمان‌دهی و حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه است و نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های تولید، ارتقا کیفیت محصولات و توسعه بازار صنایع‌دستی استان دارد.

معاون صنایع‌دستی کرمان افزود: از ابتدای سال جاری بیش از ۷۰۰ پروانه تولید انفرادی و کارگاهی در استان کرمان صادر شده و بیش از ۳۰۰ پروانه نیز برای فعالان و دارندگان این مجوزها تمدید شده است که این آمار بیانگر ظرفیت و پویایی فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنایع‌دستی استان است.

او با تشریح مزایای دریافت پروانه تولید بیان کرد: دارندگان این مجوزها از اولویت حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی برخوردار می‌شوند و همچنین می‌توانند با اولویت از دوره‌های آموزشی ویژه شاغلان، آموزش‌های تکمیلی و برنامه‌های ارتقا مهارت بهره‌مند شوند.

فرخی در ادامه بیان کرد: اولویت حضور در بازارچه‌های دائمی و موقت صنایع‌دستی و امکان بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره خرد و کلان نیز از دیگر مزایای صدور پروانه تولید انفرادی و کارگاهی است که می‌تواند به تقویت توان اقتصادی هنرمندان، افزایش ظرفیت تولید و توسعه فرصت‌های فروش محصولات کمک کند.

معاون صنایع‌دستی کرمان با تاکید بر ضرورت حمایت هدفمند از هنرمندان و صنعتگران خاطرنشان کرد: گسترش صدور و تمدید پروانه‌های تولید، علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت رسمی و پایدار تولیدکنندگان، زمینه اتصال ظرفیت‌های هنری و مهارتی استان به بازارهای ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند و می‌تواند در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و حفظ و تداوم رشته‌های ارزشمند صنایع‌دستی کرمان نقش‌آفرین باشد.

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