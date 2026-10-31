ورود سامانه بارشی به کشور طی دوشنبه

به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: شنبه ۹ آبان‌ماه در شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام و در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و رگبار و ر عد و برق رخ می‌دهد و سایر مناطق جوی آرام حاکم است.

او افزود: یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه با گذر امواج تراز میانی از غرب کشور در مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور، غرب اصفهان و در برخی نقاط کردستان و آذربایجان غربی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه با ورود سامانه بارشی به غرب کشور در کل نوار غربی، غرب اصفهان و شمال فارس، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران و برخی مناطق گیلان و مازندران ابرناکی و رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین در مرکز شرق و جنوب شرق کشور ابرناکی و وزش باد در ارتفاعات رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

ضیاییان اضافه کرد: سه شنبه ۱۲ آبان‌ماه بارندگی، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما در سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران قابل توجه است و به‌جز سواحل جنوبی در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارش انتظار می‌رود.

او در ادامه اظهار کرد: چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه گستره فعالیت سامانه در شرق کشور است. در مازندران، گلستان، سمنان، منطقه خراسان، جنوب کرمان و شمال سیستان و بلوچستان ابرناکی و بارش رخ می‌دهد. در اواخر وقت این سامانه از مرزهای شرقی عبور می‌کند و به همراه آن در غرب و جنوب غرب کشور افزایش ابر و بارندگی آغاز می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۵ و ۶ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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