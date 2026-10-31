به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز ۸ آبان ماه، ابوالفضل کیانی بختیاری، با حضور در بافت تاریخی یزد از پروژه‌هایی همچون بقعه تاریخی سید رکن‌الدین، طرح مرمت بازار سنتی یزد و مجموعه موزه بزرگ یزد بازدید کرد و از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو برای مرمت، احیا و بهره‌برداری از این مجموعه‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی قرار گرفت.

همچنین بازدید از برخی ظرفیت‌ها و اماکن گردشگری شهر یزد، ازجمله دروازه مهریز، بخش دیگری از برنامه حضور مشاور و رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در این شهر بود.

در جریان این بازدید، محمدعلی شاه‌حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد، مدیرکل و جمعی از مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، ابوالفضل کیانی بختیاری و هیئت همراه را همراهی کردند.

این بازدید با هدف آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری یزد و بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مهم در حوزه حفاظت، مرمت و احیای آثار تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان انجام شد.

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