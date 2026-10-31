۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲

کتاب «نسل مهر»؛ روایت مصور تاریخ ۱۰۰ساله روستای خاوه منتشر شد

کتاب «نسل مهر»؛ روایت مصور تاریخ ۱۰۰ساله روستای خاوه منتشر شد

کتاب «نسل مهر» به قلم سعید تقی‌زاده حصاری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ورامین، با محوریت تاریخ شفاهی، فرهنگ و تحولات اجتماعی روستای خاوه از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین منتشر و روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین گفت: هم‌زمان با نزدیک شدن به هفته کتاب و کتاب‌خوانی، یازدهمین اثر سعید تقی‌زاده حصاری با عنوان «نسل مهر» منتشر شده است؛ اثری که با رویکرد تاریخ شفاهی و روایت داستانی، بخشی از تاریخ و خاطرات اجتماعی روستای تاریخی و هدف گردشگری خاوه را بازخوانی می‌کند.

او افزود: این کتاب در ۱۴ فصل و ۴۴۲ صفحه، به‌صورت مصور و تمام‌رنگی، توسط انتشارات ندای مردم و در شمارگان یک‌هزار نسخه با قیمت ۱۰ میلیون ریال به چاپ رسیده است.

تاجیک با اشاره به محتوای کتاب اظهار کرد: در این اثر موضوعاتی همچون زندگی، فعالیت‌ها و نقش کدخدا قاسم احمدی و دامادش، حاج آقامحمد معصومی، از چهره‌های تأثیرگذار روستای خاوه، در قالب روایت‌های تاریخی و خاطرات شفاهی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ادامه داد: «نسل مهر» چهارمین کتاب منتشرشده با موضوع تاریخ و فرهنگ روستای خاوه است که پس از آثاری همچون «روستای من خاوه» نوشته حسن تاجیک خاوه، «روستای خاوه در آیینه اسناد تاریخی» نوشته ابوالقاسم تاجیک خاوه و «تولدی در خاوه» اثر سعید تقی‌زاده حصاری، به مجموعه منابع مکتوب درباره پیشینه این روستا افزوده شده است.

او از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین رونمایی این کتاب خبر داد و گفت: این مراسم به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ورامین، با حضور نویسنده، جمعی از مسئولان، هنرمندان، نویسندگان و اهالی روستای خاوه، به‌زودی در خانه تاریخی کدخدا قاسم برگزار می‌شود.

تاجیک در پایان با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی و ادبی این نویسنده خاطرنشان کرد: سعید تقی‌زاده حصاری تاکنون آثاری در حوزه تاریخ و فرهنگ مناطق مختلف شهرستان ورامین، از جمله «یادمان حصار حسن‌بیک»، «حصار حسن‌بیک و یکصد و یک طایفه شناسایی‌شده»، «بی‌حصار در حصار حسن‌بیک»، «کنایه‌های بی‌حصار» و «تولدی در خاوه» را تألیف و منتشر کرده است. همچنین در حوزه داستان و ادبیات نیز کتاب‌هایی با عناوین «نیمکت خالی»، «در وقت مقرر عشق»، «رویا، آینه خاموش»، «سایه‌ای که ماند» و «اوچرو» از این نویسنده به چاپ رسیده است.

انتشار این اثر را می‌توان گامی در مسیر مستندسازی تاریخ شفاهی، حفظ خاطرات جمعی و انتقال میراث فرهنگی ناملموس روستای خاوه به نسل‌های آینده دانست.

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کد خبر 1405080900581
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

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