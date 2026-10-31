کتاب «نسل مهر»؛ روایت مصور تاریخ ۱۰۰ساله روستای خاوه منتشر شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین گفت: هم‌زمان با نزدیک شدن به هفته کتاب و کتاب‌خوانی، یازدهمین اثر سعید تقی‌زاده حصاری با عنوان «نسل مهر» منتشر شده است؛ اثری که با رویکرد تاریخ شفاهی و روایت داستانی، بخشی از تاریخ و خاطرات اجتماعی روستای تاریخی و هدف گردشگری خاوه را بازخوانی می‌کند.

او افزود: این کتاب در ۱۴ فصل و ۴۴۲ صفحه، به‌صورت مصور و تمام‌رنگی، توسط انتشارات ندای مردم و در شمارگان یک‌هزار نسخه با قیمت ۱۰ میلیون ریال به چاپ رسیده است.

تاجیک با اشاره به محتوای کتاب اظهار کرد: در این اثر موضوعاتی همچون زندگی، فعالیت‌ها و نقش کدخدا قاسم احمدی و دامادش، حاج آقامحمد معصومی، از چهره‌های تأثیرگذار روستای خاوه، در قالب روایت‌های تاریخی و خاطرات شفاهی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ادامه داد: «نسل مهر» چهارمین کتاب منتشرشده با موضوع تاریخ و فرهنگ روستای خاوه است که پس از آثاری همچون «روستای من خاوه» نوشته حسن تاجیک خاوه، «روستای خاوه در آیینه اسناد تاریخی» نوشته ابوالقاسم تاجیک خاوه و «تولدی در خاوه» اثر سعید تقی‌زاده حصاری، به مجموعه منابع مکتوب درباره پیشینه این روستا افزوده شده است.

او از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین رونمایی این کتاب خبر داد و گفت: این مراسم به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ورامین، با حضور نویسنده، جمعی از مسئولان، هنرمندان، نویسندگان و اهالی روستای خاوه، به‌زودی در خانه تاریخی کدخدا قاسم برگزار می‌شود.

تاجیک در پایان با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی و ادبی این نویسنده خاطرنشان کرد: سعید تقی‌زاده حصاری تاکنون آثاری در حوزه تاریخ و فرهنگ مناطق مختلف شهرستان ورامین، از جمله «یادمان حصار حسن‌بیک»، «حصار حسن‌بیک و یکصد و یک طایفه شناسایی‌شده»، «بی‌حصار در حصار حسن‌بیک»، «کنایه‌های بی‌حصار» و «تولدی در خاوه» را تألیف و منتشر کرده است. همچنین در حوزه داستان و ادبیات نیز کتاب‌هایی با عناوین «نیمکت خالی»، «در وقت مقرر عشق»، «رویا، آینه خاموش»، «سایه‌ای که ماند» و «اوچرو» از این نویسنده به چاپ رسیده است.

انتشار این اثر را می‌توان گامی در مسیر مستندسازی تاریخ شفاهی، حفظ خاطرات جمعی و انتقال میراث فرهنگی ناملموس روستای خاوه به نسل‌های آینده دانست.

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