به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه بررسی ظرفیت‌های گردشگری هشترود با هدف جذب سرمایه‌گذار، احیای آثار تاریخی و توسعه صنایع‌دستی روز جمعه ۸ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، فرماندار هشترود، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی، معاون فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر اعضای کارگروه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری هشترود، راه‌های معرفی جاذبه‌های شهرستان و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی شد. همچنین بهره‌مندی از ظرفیت قلعه تاریخی ضحاک و محوطه‌های تاریخی از محورهای مورد توجه جلسه بود.

احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در این جلسه با بیان اینکه ۸۵ رشته صنایع‌دستی در استان وجود دارد افزود: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ هنرمند صنایع‌دستی دارای مجوز در استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی بر لزوم رونق صنایع دستی در شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: تاکنون ۳۳۵ هنرمند صنایع‌دستی استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و ۱۳ هنرمند نیز مهر اصالت بین‌المللی دریافت کرده‌اند.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه قلعه ضحاک همچنان نیازمند کاوش‌های عمیق باستان‌شناسی است، افزود: تاکنون باستان‌شناسان تنها در بخش شاه‌نشین این قلعه کاوش‌هایی انجام داده‌اند.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی خرید خانه پدری پروفسور محسن هشترودی و آیت الله انتظاری را خواستار شد و گفت: با خرید این دو ملک می‌توان خانه ریاضی و خانه عالم در هشترود احداث کرد.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم نبود دکل و آنتن‌دهی مناسب شبکه‌های تلفن همراه در محدوده قلعه ضحاک را از چالش‌های مهم حوزه گردشگری دانست و یادآور شد: این موضوع باعث شده گردشگران با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند و حتی در مواقع بروز حادثه نتوانند نیروهای امدادی را مطلع کنند.

فرماندار هشترود اختصاص بودجه برای ادامه عملیات جاده سلامت را خواستار شد و گفت: ادامه عملیات همچنان سال‌ها است راکد مانده و کارهای عملیاتی صورت گرفته در سال‌های گذشته هم در حال تخریب است.

در جریان جلسه پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت، تعمیر و مرمت بناها و محوطه‌های تاریخی مطرح و ضرورت فراهم کردن شرایط لازم برای مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای طرح‌های گردشگری مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری هشترود نیز به‌عنوان راهکاری برای معرفی فرصت‌های اقتصادی شهرستان و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران مطرح شد. ارائه بسته‌های تشویقی و حمایتی و تسهیل روندهای اداری از جمله اقداماتی بود که می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های گردشگری را هموار کند.

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